Bau der Westküstenleitung : 260-Tonnen-Trafo: So lief der 7,5-stündige Schwertransport von Dänemark nach Klixbüll

Einer herausfordernsten Punkte des gesamten Transports stellte das Abbiegen auf die Baustelle in Klixbüll dar.

Klixbüll | In gleich zwei Nächten waren in dieser Woche echte Schwergewichte auf Südtonderns Straßen unterwegs, Destination: das Umspannwerk für die Westküstenleitung in Klixbüll, an dem seit 14 Monaten gebaut wird. Weiterlesen: Für 54 Millionen Euro: In Klixbüll entsteht ein gigantisches Umspannwerk für die Westküstenleitung Genau dort – auf der Zielgerad...

