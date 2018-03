Förderverein : 25 000 Euro für die Niebüller Berufsschule

Anlässlich ihres 25. Geburtstages spendet Förderverein, um die Bildungschancen für junge Menschen zu erhalten.

Niebüll | Die Berufliche Schule Niebüll kann sich über 25 000 Euro freuen. Einen symbolischen Scheck über die entsprechende Summe hatte der Förderverein Nordfriesland Nord für die Berufliche Schule gestern an Schulleiter Finn Brandt (Foto) übergeben. Auch Wolfgang Hennig, 1. Vorsitzender des Vereins, und sein Stellvertreter waren gekommen. „Der Verein befindet sich zwar jetzt schon im 26. Jahr, es wurde aber bewusst auf eine größere Feier zum 25. Jubiläum verzichtet“, sagte der Schatzmeister der Organisation, Johannes Jochimsen, am Mittwoch. Durch Beiträge und Spenden sei die Berufsschule in den vergangenen 25 Jahren mit insgesamt 103 000 Euro unterstützt worden. Mit dem Geld wurden unter anderem technische Geräte in den Werkstätten und Einrichtungen sowie regionale und überregionale Seminare für Schüler der Berufsschule bezahlt. Zudem waren kulturelle Veranstaltungen, Weiterbildungsmaßnahmen für Lehrer und Auszubildende und die Einrichtung von „pädagogisch sinnvollen Schüler-Arbeitsplätzen“ gefördert worden.

Der Verein wurde gegründet, um die Bildungschancen für junge Menschen in der Region Südtondern und den Nordfriesischen Inseln zu erhalten und diese zu verbessern. „Er will den bildungspolitischen Bestrebungen entgegenwirken, die ihre Begründung ausschließlich in finanziellen Einsparungen haben und die unsere Region hinsichtlich notwendiger Bildungschancen ausdünnen oder stark vernachlässigen“, heißt es vom Verein. Rückläufige Schülerzahlen in einigen Berufen dürfen demnach nicht zu erschwerenden Maßnahmen in der Berufsausbildung führen, da es sonst zu einem Fachkräftesterben in der Region kommen kann.

Ziel der gemeinnützigen Organisation ist es, die Schule ideell und finanziell zu unterstützen. Die 190 Mitglieder stammen aus verschiedenen Berufssparten.