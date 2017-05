Unfall nahe Leck : 24-Jährige schleudert mit Auto in Graben – verletzt

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Tinningstedt | Eine 25-Jährige ist am Dienstagmorgen in Tinningstedt mit ihrem Auto in einen Graben geschleudert und dabei schwer verletzt worden. Die Frau war mit einem Kleinkind im Wagen am Neulandshof nahe Leck unterwegs, sagte ein Sprecher der Polizei in Leck am Morgen. Sie habe einen Lastwagen überholen wollen.

Schon während des Überholvorgangs habe sie demnach die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Sie geriet ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Die Verletzte wurde in ein Krankenhaus nach Flensburg gebracht. Das Kind blieb – nach Polizeiangaben – körperlich unverletzt. Die Straße war während der Aufräumarbeiten für rund eine halbe Stunde voll gesperrt.

von Lea Sarah Albert

erstellt am 30.Mai.2017 | 13:07 Uhr