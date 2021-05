Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog : 20 Jahre Werner Weckwerth-Museum

Das Kulturzentrum für Malerei, Musik und Literatur befindet sich weiter in der Corona-Zwangspause.

Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog | Es ist ein künstlerisches Kleinod, dessen Lage ebenso außergewöhnlich ist wie die in ihm präsentierte Kultur – egal ob Malerei, Musik oder Kultur. Fast auf den Tag genau vor 20 Jahren wurde das Weckwerth-Museum in der Gemeinde Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog eröffnet – im äußersten, nordwestlichen Zipfel Nordfrieslands und ganz nah an der Nordsee gelegen....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.