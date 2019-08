Kripo Niebüll ermittelt : 19-Jährige bei Fest in Bargum geschlagen

Der Vorfall ereignete sich bereits vor zwei Wochen. Jetzt geht die Polizei an die Öffentlichkeit.

von Hagen Wohlfahrt

05. August 2019, 10:05 Uhr

Niebüll | Die Kriminalpolizei Niebüll ermittelt in einem Fall von Körperverletzung, der sich schon vor gut zwei Wochen im Anschluss an das „Bargumer Bettenrennen“ am Morgen des 21. Juli ereignet haben soll.

Mittäter?

Zwischen 6 und 7 Uhr wurde laut einem Bericht der Polizei eine 19-jährige Frau von einem jungen Mann geschlagen und getreten. Die ereignete sich vor dem Gelände des Festplatzes. Täter und Oper hatten sich zuvor auf dem Zeltfest aufgehalten und dort kennengelernt. Bei der Tat sollen weitere Männer anwesend gewesen sein.

„Jonas“?

Der Haupttäter hatte sich selbst als 20-Jähriger ausgegeben, soll aber jünger wirken. Er ist etwa 1,80 Meter groß und trug sehr kurze Haare. Der junge Mann mit hohen Wangenknochen trug einen grauen Kapuzenpullover. Er hatte sich mit dem Vornamen „Jonas" vorgestellt.

Die Kripo Niebüll bitte um Hinweise, Telefon 04661/40110.

