Strafprozess in Niebüll : 19-Jährige attackierte Freundin mit Baseballschläger

Die junge Frau stand nicht zum ersten Mal vor Gericht.

Niebüll | Wenn eine 19-Jährige zum dritten Mal binnen fünf Jahren vor Gericht erscheint, so gibt dies der Richterin zu denken. „Ich will sie hier nicht wiedersehen“, sagt Andrea Soltau zu der Angeklagten. „Aber das habe ich Ihnen wahrscheinlich auch letztes Mal schon gesagt.“ Weiterlesen: Christoph Salamon neuer Direktor am Amtsgericht Es gelte nun, in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.