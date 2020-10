170 Hektar wären möglich

Die Gemeinde Klixbüll hat einen theoretischen Rahmen gesteckt, wie groß ein geplanter Solarpark werden könnte

von Dorthe Arendt

28. Oktober 2020, 18:14 Uhr

Klixbüll/Leck | Entsteht ein großer Solarpark auf Klixbüller Gemeindegrund? Diese Frage blieb am Dienstagabend weiter unbeantwortet. Bei einer Informationsveranstaltung in der Nordfriesland-Halle in Leck ging es Bürgermeister Werner Schweizer laut eigener Aussage zunächst darum, zu informieren und ein Stimmungsbild der Einwohner seiner Gemeinde zum Thema zu erhalten.

Zur Erinnerung: Die Firma Solarenergie Andresen aus Sprakebüll beabsichtigt, in der rund 15 Kilometer entfernten Gemeinde einen Solarpark zu errichten. In Stein gemeißelt ist allerdings noch gar nichts: Ende August wurde das Ansinnen zunächst einmal nur als Vorspann zur Gemeindevertretersitzung Klixbüller Kommunalpolitikern und interessierten Einwohnern vorgestellt.

Über die tatsächliche Größenordnung des geplanten Solarparks machten die Verantwortlichen keine konkreten Angaben. „Wir stehen noch ganz am Anfang“, hatte Firmengründer Hans-Christian Andresen im August betont. „Wenn die Gemeindevertretung ja sagt, muss zunächst ein Bauleitverfahren angestrebt werden“, so der Unternehmer. Zudem gelte es, gründlich zu prüfen, welche Flächen überhaupt Solarpark-tauglich seien.

In den vergangenen Wochen seien nun viele Interessierte auf die Gemeinde zugekommen, berichtete Schweizer nun am Dienstagabend. Und zwar vor allem Landwirte, die sich sehr gut vorstellen könnten, ihre Flächen für das Photovoltaik-Vorhaben zur Verfügung zu stellen. „Ein Landwirt, der selbst konventionelle Landwirtschaft betreibt, sagte mir dabei sogar, für die Böden sei die Nutzung als Solarpark besser als für konventionelle Landwirtschaft“, berichtete Schweizer.

Der Klixbüller Gemeindechef verdeutlichte zudem den theoretischen Größenrahmen: Innerhalb der sogenannten PV-Potenzialflächen könnten bis zu zehn Prozent der Gemeindefläche, das sind rund 170 Hektar, zu Solarpark-Flächen werden. Bei der Suche nach Potenzialflächen würden folgende Kriterien berücksichtigt: Zur Besiedlung soll ein Mindestabstand von 400 Meter eingehalten werden, zu Einzelgebäuden 100 Meter. Windvorrangflächen und Windpotenzialflächen sollen bis auf weiteres nicht belegt werden. Bisher gebe es lediglich Wunschflächen, so Schweizer.

Auch Gemeindevertreterin Heike Petersen betonte, dass noch nichts seitens der Gemeindevertretung festgelegt sei. Insgesamt schien es, als müssten die Anwesenden die vielen Informationen erst einmal sacken lassen – zuvor hatte nämlich Planer Hartmut Röder von der GKU Standortentwicklung GmbH detailreich über den Sachstand zur Konversion auf dem ehemaligen Nato-Fliegerhorst referiert (Bericht folgt). „170 Hektar – das ist schon eine ganz schöne Dimension, vor allem wenn man bedankt, dass der Flugplatz Leck 320 Hektar groß ist“, sagte ein Zuhörer. Als sich weitere Einwohnerfragen zum Thema Solarpark dann eher in Grenzen hielten – auch weil die Zeit ein wenig davongelaufen war. Heike Petersen – regte an, alle Informationen zum Thema auf die Homepage der Klixbüller Gemeinde (www.klixbuell.de) verfügbar zu machen. Fragen und Hinweise seien ausdrücklich auch im Nachgang jederzeit bei der Gemeinde willkommen.

Schweizer erläuterte weiter, dass er – sollte ein Solarpark in Klixbüll errichtet werden – neben Gewerbesteuern auch Einnahmen durch eine „Schürfgebühr“ anvisiere. So sollen dem Bürgermeister zufolge nicht nur die Unternehmer, die an der Energieerzeugung Geld an die Gemeinde abführen, sondern auch die Flächenbesitzer, die eine erhöhte Pacht generierten. Auch die Einführung einer Grundsteuer E – wobei E für Energie steht – halte er für angebracht, so Schweizer weiter.