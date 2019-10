16 Smileys gegen den Plastikmüll vergeben

Gruppe Bye Bye Plastik auf Sylt feiert Erfolge / Sie kommt ihrem Ziel die Insel lastikfrei zu machen näher

Westerland | Die Initiative Bye Bye Plastik Sylt freut sich über den großen Erfolg ihrer Aktion. 16 Smileys haben die Initiatoren als Belohnung an Menschen und Unternehmen vergeben, die sich der Gruppe anschließen wollen und auf bestimmte Einweg-Plastikprodukte verzichten.

„Wir möchten, dass Sylt plastikfrei wird. Frei von Wegwerfplastik, dass in unserer Umwelt und auf den Deponien landet“, teilten die Veranstalter zum Ziel ihrer Gruppe mit. Dazu möchten sie möglichst viele Unternehmen, Gastronomen, Vereine, Behörden und Privatpersonen animieren, sich anzuschließen und freiwillig auf diese Produkte zu verzichten.

Als Belohnung gibt es dafür von einen Smiley, der gut sichtbar für Kunden und Gäste signalisiert, dass sich hier um die Zukunft der Region und des Planeten gekümmert wird. Die Aktion hätten sie gestartet, mit der „Ehrfurcht davor, ob unsere Initiative auf fruchtbaren Boden fällt“, heißt es von den Machern. Doch die anfänglichen Sorgen stellten sich jetzt als unbegründet heraus: „Wir sind überwältigt! Wir haben bereits 16 Smileys vergeben und freuen uns darauf, demnächst weitere vergeben zu können.“

Für die Teilnehmer gibt es verschiedene Slogans.

●„Gemeinsam machen wir die Insel plastikfrei“, lautete dieser für die ersten sechs.

Thomas Urmersbach von der Strandsauna Sylt in Rantum; Mario Witt - Betreiber der Crêperie am Meer; Beate Schäpler von Kerzenwerke Sylt in Tinnum; Pia & Mathias Menning, Backstuuv Rantum; Christopher Bünger, Betreiber der Surfschule Hörnum und der Surf-Boutique Salty Elements mit Surf-Shop; Astrid Jahnke, Inhaberin der Schmuckwerkstatt und Galerie Momo in Keitum

●Ein Slogan in drei Sprachen für den 7. bis 12. Smiley: Sii NAAN tö Plastik nü! , Sag NEIN zu Plastik jetzt! ,Sig nej til plastik nu! : Sepp Reisenberger vom Bistro S-Point Sylt in Westerland; Reblaus Event GmbH & Co. KG; Bürgermeister Nikolas Häckel, Gemeinde Sylt; Yvonne & Götz Petersen von Söl Kitchen in Tinnum; Birte Petersen, Inhaberin des Geschäfts Stil & Blüte in Keitum; Dänischen Kindergarten Sylt - Sild Dansk Børnehave - in Westerland

● Slogan für den 13.-16. Smiley: Think global – act local

Birgit Friese vom Tourismus Service Kampen und Stefanie Böhm von der Gemeinde Kampen; Marie- Adine & Holger Wagner, Friseurmeisterbetrieb Salonfähig mit Cafebar in Tinnum; Moritz Luft von der Sylt Marketing GmbH (SMG) ; Jens Lund vom Café Lund in Hörnum.



Die Gruppe hatte sich vor rund vier Monaten gegründet. Heike Werner leitet die Regionalgruppe Sylt.

Mehr Infos unter: www.byebyeplastik.com und unter Bye Bye Plastik Sylt auf Facebook und Instagram