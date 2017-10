110 Kuchen für das neue Dorffest gespendet

vergrößern 1 von 1 Foto: christiansen 1 von 1

von Anja Werner

erstellt am 28.Sep.2017 | 17:11 Uhr

In Neukirchen fehlt seit langem ein richtiges Kinderfest wie in früheren Zeiten. Deshalb bildeten einige tatkräftige Leute ein Team, um diese alte Tradition in Form eines Dorffestes wieder aufleben zu lassen. Mit Bürgermeister Peter Ewaldsen und der politischen Gemeinde fand man nicht nur einen Befürworter, sondern auch den finanziellen Bürgen für alle Fälle. Die Emil-Nolde-Schule, der benachbarte Kindergarten, die Kirchengemeinde und zahlreiche weitere Vereine aus dem Zentralort schlossen sich mit eigenen Attraktionen und Angeboten sofort an. Und trotz Regens und der damit verbundenen Programm-Umdisponierung wurde es ein sehr gut besuchtes tolles Fest für Jung und Alt.

Nach dieser Premiere trafen sich nun Vertreter aller beteiligten Vereine und Organisationen unter der Moderation von Bürgermeister Ewaldsen zu einer Nachlese und Manöverkritik im Haus der Vereine. Das Gemeindeoberhaupt zeigte sich dabei sehr zufrieden. „Trotz des Wetters in grausamster Art für dieses Fest, dem ersten in seiner Art in Neukirchen, haben es die Kinder genossen im Mittelpunkt zu stehen“, sagte der Bürgermeister. Regina Hartmann vom Kinderfestausschuss und Schulleiterin Petra Christiansen dankten allen für die Unterstützung, darunter auch den Eltern, die sage und schreibe 110 Kuchen gespendet hatten, die von den Wiedingharder Landfrauen verkauft wurden. Bei der Manöverkritik gab es zahlreiche konstruktive Änderungs- oder Verbesserungsvorschläge, aber erfreulicherweise kein „Gemecker“. So soll über den Termin nachgedacht werden, eventuell vor den Sommerferien oder an einem anderen Wochentag und über ein größeres Festzelt, was aber erhebliche Mehrkosten verursachen würde. Die Einbindung der Räumlichkeiten des Kindergartens wurden ebenso in Erwägung gezogen wie Geschenke für alle Kinder, nicht nur für die jeweiligen Würdenträger. Aber jedes Kind hat einen Kiosk-Gutschein und dazu an den verschiedenen Spielständen Kleinigkeiten bekommen. „Keiner ist mit leeren Händen nach hause gegangen,“ sagt Petra Christiansen. Auch die hübschen gebundenen Blumenstöcke und Bögen für den geplanten Umzug sollten maximal bis zu den siebenten Klassen zur Pflicht gemacht werden. Eine Haussammlung für das Kinderfest wie in früheren Zeiten wurde ebenso diskutiert wie die künftigen Programm-Abläufe.

Fazit von Peter Ewaldsen: „Der Grundstein für solch ein Event ist gelegt. Es ist uns gelungen, einen Teil der alten Tradition wieder sichtbar zu machen!“ Auch aus den Äußerungen der jeweiligen Vertreter der Vereine und Institutionen wurde deutlich, solch ein Sommerfest im nächsten Jahr zu wiederholen. Der Bürgermeister freute sich, dass die Kinderzahl in der Region wieder ansteigt und auch demnächst eine Mensa an die Emil-Nolde-Schule angebaut wird.