Ansturm auf Nordseeinsel : 11 Kilometer Rückstau: Niebülls Anwohner sind wütend über Anreiseverkehr nach Sylt

Verbotene Wendemanöver, verstopfte Zufahrtsstraßen und PS-starke Fahrzeuge ärgern die einheimische Bevölkerung.

Avatar_shz von Arndt Prenzel

20. Mai 2020, 12:16 Uhr

Niebüll | Am Mittwochmorgen sah die Lage an der Verladerampe Niebüll zunächst entspannt aus. Der Verkehr nahm erst im Verlauf des Vormittags zu. „Ich rechne mit einer Warteschlange auf der B 5 bis Abfahrt Legerade, maximal bis Risum-Lindholm“, prognostizierte Guido Christiansen, Dienststellenleiter der Niebüller Polizei.

Der Anreiseverkehr zur Autoverladerampe produzierte noch am Montag eine elf Kilometer Autoschlange bis Enge-Sande. Die motorisierten Sylturlauber versuchten dabei auf allen Schleichwegen ans Ziel zu kommen. Nicht zum ersten Mal war eine Straße besonders betroffen: Die Südergath, die vom Krankenhaus bis zur Zufahrt der Autoverladung führt. Noch am Tag danach ist Anwohnerin Erika Spaude voll des Ärgers: „Hier bei uns in der Südergath war die Hölle los. Den ganzen Tag wurden massenhaft Autos zumeist von einem Motorradfahrer zur Verladerampe geschleust, welches die Situation noch verschärfte.“ Ein weiterer Anwohner bekräftigte die Aussagen.

„Es waren wieder so genannte „Schlepper“ im Einsatz, unter anderem Motorradfahrer, die Autofahrern am Ende der Schlange einen „Schleichweg“ über den Kreisel Niebüll-Nord an den Wartenden vorbei, in Richtung Klanxbüller Straße/Gather Landstraße und Südergath anboten. Der Bürger konnte nach eigener Auskunft den ganzen Tag über beobachten, wie der „Schlepper“ mit nachfolgenden zwei bis drei PKW diese über die Südergath zur Einmündung Autoverladung geleitete.

Trick hat sich wohl rumgesprochen

„Das führt natürlich zu einem beträchtlichen Zeitgewinn für die Touristen“, sagt der Anwohner. „Zudem gibt es Geld für die Schlepper. Gegenüber den brav wartenden Autofahrern ist das natürlich höchst unfair.“ Ganz offensichtlich hat sich der Trick bei einer bestimmten Klientel herumgesprochen: „Bei den geschleusten Fahrzeugen handelte es sich überwiegend um größere, PS-starke Fahrzeuge.“

Wie Erika Spaude hat der genervte Niebüller einen Vorschlag zur Lösung des Problems: Auf der Zufahrt zur Südergath bzw. Berliner Ring ein Schild: „Keine Zufahrt zur Autoverladung!“ Natürlich müsse eine entsprechender Kontrolle stattfinden. Die frühere Stadtvertreterin Erika Spaude macht sich Luft: „Die Südergath wurde vor Jahren für den Syltverkehr immer gesperrt, aber heute fühlt sich keiner mehr zuständig. Das macht uns alle sehr wütend.“

Bauamt Südtondern und die Stadt Niebüll zuständig für Sperrungen

Nach Auskunft der Straßenmeisterei ist die Südergath eine so genannte Stadtstraße. Somit ist das Bauamt Südtondern beziehungsweise die Stadt Niebüll dafür zuständig. Holger Jessen, Vorsitzender des Bauausschusses, war selbst vor Ort, um die Lage zu prüfen. „Wir haben ein Übereinkommen mit der Polizei und dem Amt Südtondern, dass bei Bedarf durchaus gesperrt werden darf.“

Polizeichef Guido Christiansen war den ganzen Tag im Einsatz vor Ort. „Ich war drei Mal in der Südergath, um die Situation einzuschätzen.“ Zeitgleich erschienen mittags mit Andrea Wegner und Hans-Friedrich Andresen zwei Mitarbeiter des Amtes vom Fachbereich Verkehr. „Übereinstimmend kamen wir zu der Auffassung, dass eine Sperrung nicht notwendig ist“, so Guido Christiansen.

Er selbst habe nur vereinzelt PKW bemerkt, diese hätten sich problemlos in die Warteschlange eingefädelt, so dass es zu keinem zusätzlichem Stau kam. Hans-Friedrich Andresen bewertete die Lage genauso: „Es kamen nur vereinzelt auswärtige Fahrzeuge durch die Südergath.“ Zur Frage einer möglichen Sperrung auf Wunsch der Anwohner hat der Fachmann eine klare Auffassung: „Es ist nicht nötig zu sperren, also werden wir auch nicht absperren.“

Frühere Sperrungen habe es zudem nicht gegeben. Am Dienstag sorgte Bürgermeister Wilfried Bockholt dafür, dass die Schranke am Kreisel, die auch die Zufahrt zum Gewerbegebiet behindert, weggeklappt wird. „Es war wenig los, so dass wir diese Behinderung nicht brauchen, um den Syltverkehr zu steuern.“