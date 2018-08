Leck : 107 neue Parkplätze am Viehmarkt

Für 145 000 Euro wurden mehr Kapazitäten für parkende Autos geschaffen.

von shz.de

24. August 2018, 14:00 Uhr

Eine „saubere Lösung“ für den Viehmarkt: Auf 3000 Quadratmeter wurde der Schotterrasen gegen Betonsteinpflaster ausgewechselt. Damit wurden 107 Parkplätze und vier Behinderten-Stellplätze geschaffen, die im Karree angeordnet sind. Kosten: rund 145 000 Euro. Notwendig war diese Maßnahme, weil insbesondere an den Haupteinkaufstagen wie beispielsweise freitags die Parkfläche am ZOB vor dem Rathaus nicht ausreichte und die Leute auf den Viehmarkt ausweichen mussten. Die neue „Boden-Ausstattung“ ermöglicht eine bessere Befahrbarkeit und Begehbarkeit. Von dieser Maßnahme profitieren natürlich alle Autofahrer, insbesondere Lehrer der nahe gelegenen Grundschule, die hier parken, sowie die Eltern, die ihre Kinder dort abholen. Positive Auswirkungen hat das Projekt ebenfalls für künftige Patienten des im Bau befindlichen Ärztehauses in der Peter-Ox-Straße.