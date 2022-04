Schulen in Nordfriesland : 100 Jahre Friedrich-Paulsen-Schule Niebüll: Ein Hort moderner Pädagogik seit 1922

Von Anfang an war die Friedrich-Paulsen-Schule pädagogischer Vorreiter, beispielsweise wird bereits seit 1991 auch auf Englisch unterrichtet. Anlass für ihre Gründung war einst die neue deutsch-dänische Grenze.

Niebüll | Der Anfang war unscheinbar. Aber die vor genau hundert Jahren, zu Ostern 1922, gegründete Oberschule in Niebüll erlangte für die ganze Nordhälfte Nordfrieslands besondere Bedeutung. Erstmals konnten hier fortan Jungen und beinahe von Anfang an auch Mädchen das Abitur machen. Bis dahin war das nur in Husum möglich. Mehr zum Thema: Im Maker-Space an ...

