Aktivregion gibt Mittel frei : Mit 100.000 Euro wird das künftige Naturbad in Dagebüll gefördert

Das seit Jahren geschlossene Freibad soll künftig biologisch gereinigt und beheizt werden. Das Projekt wird auch von anderen Spendern und einem Förderverein unterstützt.

Dagebüll | Diese Nachricht sorgt bei Bürgermeister Kurt Hinrichsen für sichtbar gute Laune: Die Aktivregion Nordfriesland Nord fördert den Umbau des Fahretofter Freibads in ein Naturbad mit 100.000 Euro. Zudem wird mit 50.000 Euro der Bau einer Brücke in der Nähe der Badestelle Südwesthörn in Emmelsbüll-Horsbüll unterstützt. Weiterlesen: Naturbad als neue Attrakt...

