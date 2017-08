Mitmachen, erleben und genießen heißt es am ersten Septemberwochenende in Leck. Unter dem Motto „Für Leck aktiv“ hat der Bürgerfestverein alles daran gesetzt, um beim dreitägigen „Tummel & Bummel“ Besuchern jeden Alters etwas zu bieten. Die vielen Helfer stehen in den Startlöchern und halten bei der 32. Auflage der Großveranstaltung eine bunte Vielfalt bereit.

„Trotz steigender Kosten haben wir es dank einiger Sponsoren wieder erreicht, das Fest als Anziehungspunkt für die gesamte Region zu gestalten“, schickte Vorsitzender Ingo Ehlers vorweg. Er dankte allen, die zum Gelingen dieser großen Gemeinschaftsaktion beitragen: den ehrenamtlichen Helfern, der Gemeinde, dem Handels- und Gewerbeverein Leck und den vielen Gewerbetreibenden. Natürlich wünscht Ingo Ehlers sich wie in den Vorjahren ein fröhliches und friedliches Fest bei bestem Wetter.

Das 32. Bürgerfest beginnt am Freitag, 1. September. Das „Theater Mär“ erwartet seine jungen Zuschauer im Rathaussaal. Zum Nulltarif können sie beim Stück „Oh, wie schön ist Panama!“ mitfiebern. Am Abend gibt die Band „Drumchapel Mist“ ein Konzert im Bürger- und Kulturhof Leck-Huus. Karten sind unter www.leck-huus.de erhältlich.

Am Sonnabend, 2. September, bleibt die Hauptstraße autofrei. Ab 8 Uhr ist Bürgerfrühstück auf dem Asphalt angesagt. Unter der Regie von Bürgervorsteherin Sabine Detert schmieren Gemeindevertreter Brötchen für den guten Zweck und „Zamas“ begleitet das Ganze mit französischer Akkordeonmusik. Die Zutaten werden größtenteils vom Lecker Einzelhandel gespendet.

Ingmar Jörn als hauptverantwortlicher Organisator der „Bunten Meile“ wird alle Hände voll zu tun haben, um die weit über hundert Vereine, Institutionen und Flohmarktstände unterzubringen. Info- und Mitmachstände, Hüpfburg, Kinderkarussell und Streichelzoo säumen die Hauptschlagader des Ortes. Darunter mischen sich Kleinkünstler mit Jonglage, Artistik und Zaubertricks. Sambo- und Zumba-Gruppen des MTV Leck zeigen, was sie können. Ein wenig Muße bietet das Kirchencafé und wer will, kann den Kirchturm besteigen.

Auch auf den beiden Bühnen ist ordentlich was los: Das Jagdhornbläsercorps Südtondern kommt, die Gruppe Huulbessen singt und spricht, Mayck Eckel, Jasmin Brandon und „Opposite of Silince“ sowie „Madison“ treten auf. Beim abendlichen Danz op de Straat spielen Refreshed und Marvin and the Anvils auf dem Kirchplatz sowie 4Rocks und Heat Wave auf der Greentec-Campus-Bühne am Schafmarkt.

Bitte zeitig aufstehen heißt es am Sonntag, 3. September. In der idyllischen Atmosphäre im Augarten bietet der ökumenische Freiluftgottesdienst Raum zur Besinnung. Hinterher lockt ein attraktives Aktionsprogramm insbesondere den Nachwuchs an: Es gibt Hüpfburgen, Sommerrodelbahn, Kistenstapeln, der Klettergarten „Filu“ mischt ebenso mit wie der Mitmachzirkus „Mamosa“. Im Schützenheim können die Bürger um die Königswürden zielen und auf der Pavillonbühne singt Sandra Willersen. Ein Muss ist das traditionelle Entenrennen auf der Au. Start zu dem Spektakel ist um 14 Uhr.

Über das Engagement der Vereinsmitglieder freut sich nicht zuletzt Lecks Bürgervorsteherin Sabine Detert. „Ich finde, das Tummel & Bummel ist nach wie vor eine wichtige Veranstaltung für den Ort. Das Bürgerfest hat eine große Außenwirkung und das tut uns gut“, sagte sie.