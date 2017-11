Theater Itzehoe : Zwischen Wirklichkeit und Fantasie

vergrößern 1 von 1 Foto: Marioth 1 von 1

von Peter A. Kaminsky

erstellt am 21.Nov.2017 | 13:00 Uhr

Ohne Umschweife: Für manchen ist es eine Lieblingsoper, für andere der „Lieblingsschnarcher“ unter den Opern, Jacques Offenbachs „Hoffmanns Erzählungen“. Die einen hören nur die musikalisch wunderbare Barcarole, ein liebes- und triebgeschwängertes Gondellied, die anderen gönnen sich bei den scheinbar ewig dauernden Rezitativen einen erholsamen Kurz-Tiefschlaf im Theatersessel. Garniert werden die Problemchen durch die komplizierte Handlung und die Frage, welche Teile überhaupt von Offenbach stammen. Und wie inszeniert man dieses Spektakel? Hoffmann als zerstörtes Ich, ein Opfer seiner Sauferei, oder als befreites Ich, ein von seinem Frauenfrust erlöster Künstler?

Für das Landestheater nahm sich der Chef persönlich dieser Fragen an. Und Intendant Peter Grisebach lässt keine Fragen offen, er schöpft so richtig aus dem Vollen: Ein tolles Bühnenbild, opulente Kostüme, ein schauspielerisch über sich hinauswachsender Chor und ein Orchester, dem Peter Sommerer für das Spiel zwischen Wirklichkeit und Fantasie die richtigen Akzente verleiht. Da sich Grisebach für eine musikwissenschaftlich umstrittene, aber bühnenwirksame Fassung der Dreistunden-Oper entscheidet, kann man dem Spiel fast immer folgen, ohne E.T.A. Hoffmanns Werke aus dem Effeff zu kennen. Das ist sehr publikumsfreundlich.

Ein fast volles Theater dankte dem Ensemble mit langanhaltendem Schlussapplaus und begeistertem Füßetrampeln für Hoffmanns bizarre Erzählungen von den drei Frauen, die er zu gerne hätte lieben wollen. Was aber nichts wird. Olympia, Zeichen für die Augen, stellt sich als mechanischer Automat heraus, Antonia, Zeichen für die Stimme, singt sich zu Tode, mit Giuletta, Zeichen für die Seele, wird er in flagranti ertappt. Wieder nichts. Diese drei Erzählungen Hoffmanns rahmt Offenbach mit kräftigen Sauf-Szenen im Weinkeller. Nebenan singt Stella in der Oper, Hoffmanns Ex-Geliebte, die ihn per Brief und Zimmerschlüssel zu einem Techtelmechtel auffordern will. Doch da hat sie nicht mit Lindorf gerechnet, Hoffmanns Widersacher, der ihn noch betrunkener machen lässt. Zum Schluss, nachdem Hoffmann seinen begeisterten Mitsäufern seine Frauengeschichten eingeschenkt hat, gibt er Stella Korb und Widersacher. Dafür küsst den niedergesoffenen Poeten zwar keine Frau mehr, aber seine Muse. Nun flattern ihm seine Manuskriptblätter und Ideen wieder zu. Märchenhaft erlöst! Er schriebe wohl immer noch, wenn nicht der Schlussvorhang gefallen wäre.

Drei Künstler aus dem großartigen Ensemble seien herausgehoben. Zuerst Paulina Schulenburg als Hoffmanns Muse: immer textverständlich, immer eindeutig im Spiel, immer sicher und schön in allen Lagen. Sodann Kai-Moritz von Blanckenburg: sein wunderbares Bass-Timbre nutzt er für das Dämonische, das Eifersüchtige, das Verschlagene, aber auch für das Komische. Er verleiht seinen vier Rollen Charme, Wucht und Witz – eine Klasse-Leistung! Last not least: Anna Schoeck als Antonia: Sie stirbt einen der schönsten Opern-Bühnentode, dahingerafft von zauberhaften Koloraturen. In Kürze: Eine in jeder Hinsicht fantastische Oper!