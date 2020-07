In der Nacht zu Mittwoch : Zwischen Wilster und Itzehoe: Brennende Bahnschwellen sorgen für Großeinsatz

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Stapel ausrangierter Bahnschwellen in Brand.

von Ralf Pöschus

22. Juli 2020, 12:33 Uhr

Landrecht | Brennende Bahnschwellen an der Strecke zwischen Wilster und Itzehoe hielten in der Nacht zu Mittwoch die Feuerwehren aus Landrecht-Stördorf und Wilster in Atem. Rund 60 Feuerwehrleute bekämpften die Flammen dreieinhalb Stunden lang. Am Mittwochmorgen musste die Wehr aus Landrecht-Stördorf um Einsatzleiter Tim Auhage erneut ausrücken. Das Feuer war wieder ausgebrochen.

Alarmiert wurden die Wehren gegen 1.30 Uhr. Zwar war die Brandstelle über einen Wirtschaftsweg gut erreichbar. Aber die Wasserversorgung habe sich schwierig gestaltet, so Wilsters stellvertretender Wehrführer Jan Auhage. „Wir mussten eine Schlauchleitung über 600 Meter verlegen“, berichtet er.

Aus noch unbekannter Ursache war das Feuer in einem zwei Meter hohen, drei Meter breiten und 15 Meter langen Stapel ausrangierter Bahnschwellen neben den Gleisen ausgebrochen.

Die Bahnstrecke war während der Löscharbeiten nicht gesperrt, da der Feuerwehreinsatz ein Stück weit von den Gleisen entfernt stattfand.