Treffen in Wewelsfleth : Zwischen schöner Honda und dreckiger Zündapp

Mehr als 150 Fahrer alter, motorisierter Zweiräder trotzten beim 18. Moped-Oldtimer Treffen in Wewelsfleth dem Wetter.

von shz.de

10. Juni 2019, 15:39 Uhr

Wewelsfleth | Rege Beteiligung trotz stürmischer Winde: Mehr als 150 Fahrer alter, motorisierter Zweiräder der 50- und 80-Kubikzentimeter-Klasse aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen und sogar den Niederlanden und ebenso viele Schaulustige trotzten am Sonnabend beim 18. Moped-Oldtimer Treffen in Wewelsfleth dem Wetter. Cheforganisator Bodo Carstens: „Der Norden ist nix für Weicheier und Warmduscher. Ich finde es klasse, dass ihr euch trotz Temperatursturz, vier Windstärken und stürmischer Böen nicht habt abschrecken lassen herzukommen.“

In der Hoffnung, noch ein bisschen schneller zu sein und damit die Fahrzeit zu verkürzen, hatte sich so manch ein Fahrer während der Fahrt besonders klein gemacht oder eine beinahe liegende Sitzposition eingenommen. „Wollen wir hoffen, dass sich die Windrichtung vor der Heimreise nicht noch dreht“, scherzten Oldtimer-Freunde aus dem niedersächsischen Flögeln. Mit fünf Fahrern bildeten sie den größten angereisten Club.

Zahlreiche außergewöhnliche und seltene Maschinen gab es zu bewundern, die vorwiegend äußerst gepflegt daherkamen. Einer der es mit der Pflege nicht ganz so genau nahm, war Torge Schröder. Seine Zündapp aus dem Jahr 1962 stach der Jury sofort ins Auge. Jedoch nicht für die Auszeichnung des schönsten, sondern des schmutzigsten Mopeds.

In der Kategorie jüngster Teilnehmer wurde die 15-jährige Pia Marie Zimmermann geehrt. In der Gruppe der ältesten Fahrer gab es mit den jeweils 80 Jahre alten Hans Hermann Kleen und Jürgen Marquart gleich zwei Anwärter für die Auszeichnung. Durch einen Sieg beim Geschicklichkeitstest nahm am Ende Kleen den Pokal an sich, wie auch die Trophäe für das schönste Moped, mit der seine Honda CB50 prämiert wurde. Die 63 Jahre alte Victoria Vicky 4 von Jörg Howiller war das älteste zweirädrige Gefährt, das offiziell angemeldet wurde, und Jan Wehling präsentierte den Besuchern mit seiner Schwalbe KR51/2 den gepflegtesten Roller.

„Es war rund um eine gelungene Veranstaltung“, zog Bodo Carstens sein Resümee. Er freute sich nicht nur darüber, dass mehr Gäste als erwartet gekommen waren, sondern dass er viele neue Gesichter ausmachen konnte. „Für uns alle ist es toll zu sehen, dass der Kreis der Oldtimer-Freunde wächst“, so Carstens: „Jeder einzelne von denen trägt dazu bei, dass unser Hobby aber vor allem die historischen Fahrzeuge erhalten bleiben und die Menschen bei Veranstaltungen wie der unsrigen, gemeinsam in Erinnerungen schwelgen können.“