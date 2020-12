Zwischen Hoffen und Bangen

Zwei Corona-Wellen hat der Kreis Steinburg erlebt – und einschneidende Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung: eine Chronik

von Delf Gravert

29. Dezember 2020, 17:15 Uhr

Itzehoe | Es liest sich, wie ein Bericht aus einer anderen Zeit, dabei ist es nicht mal zwölf Monate her: Im Januar 2020 berichtete unsere Zeitung über die Planungen für eine Jubiläumsausgabe der Itzehoer Woche. Besonderes Highlight sollte ein Umzug mit hunderten Teilnehmern und tausenden Zuschauern sein. Über Corona sprach da noch niemand – doch das sollte sich bald ändern. Ab dem Frühjahr hatte die Pandemie auch den Kreis Steinburg fest im Griff und berührte praktisch jeden Lebensbereich: Von der Arbeitswelt über die Schulen bis zum Sport oder dem privaten Besuch bei der Verwandten im Pflegeheim – alles wurde durch die Maßnahmen des Infektionsschutzes beeinflusst. Und es erkrankten und starben auch im Kreis Steinburg Patienten an der vom Coronavirus ausgelösten Krankheit Covid-19.

Nach ersten Corona-Fällen außerhalb Chinas reagiert das Klinikum Itzehoe wie viele andere Krankenhäuser in Deutschland auch auf den neuen Erreger. Ein Leitfaden für die Mitarbeiter wird erstellt. Patienten mit akute Erkältungssymptomen werden standardmäßig zu Kontakten nach China befragt.Steinburger Apotheker berichten, dass Schutzmasken komplett ausverkauft seien, weil Menschen mit Spontankäufen auf die Nachrichten über einen ersten Corona-Fall in Süddeutschland reagieren. Zeitgleich feiern Tausende in Wilster die Fubama. Das Virus hat zu diesem Zeitpunkt noch nicht mal einen offiziellen Namen durch die Weltgesundheitsorganisation bekommen.Nach immer mehr Corona-Fällen im Land ruft Gesundheitsminister Jens Spahn die Städte und Kreise auf, ihre Pandemie-Pläne zu überprüfen. In Itzehoe gibt das Gesundheitsamt erste Verhaltensempfehlungen für die Bevölkerung heraus. Landrat Torsten Wendt spricht gegenüber unserer Zeitung davon, dass eventuell Veranstaltungen abgesagt werden müssen.Noch gibt es keine bestätigte Corona-Infektion im Kreis Steinburg, aber die Menschen sind besorgt. Weil es so viele Anrufe unter der Notrufnummer 112 gibt, richtet der Kreis ein Bürgertelefon speziell für Fragen rund um das neuartige Coronavirus ein. Landrat Wendt ruft zu mehr Gelassenheit auf. Es gelte mit Augenmaß auf Corona zu reagieren.Das Gesundheitsamt schränkt erstmals die Bürger aus Gründen des Infektionsschutzes ein. Reiserückkehrer aus Risikogebieten dürfen das Itzehoer Krankenhaus nicht mehr betreten – ebenso wenig Schulen, Kindergärten und Altenheime.Im Kreis Heinsberg breitet sich das Virus nun zum ersten Mal auch in Deutschland massiv aus. Großveranstaltungen werden bundesweit abgesagt. Kleinere Veranstaltungen mit „Publikum aus der Region“ bleiben in Itzehoe und Umgebung zunächst erlaubt. Landrat Wendt spricht von einer „sehr dynamischen Situation“, die keine verlässliche Prognose zulasse, wie lange dies noch so bleibe. Viele Veranstalter sagen ihre Vorhaben freiwillig ab.Schon einen Tag später bestätigen sich Wendts Worte: Mit zwei bestätigten Infektionen hat das Coronavirus den Kreis Steinburg erreicht. Eine betroffene Person hat sich wohl im Urlaub in Österreich angesteckt. Nun wird das öffentliche Leben stark eingeschränkt. Das Theater Itzehoe und viele weitere Einrichtungen schließen. Das Klinikum reduziert den Betrieb in den Operationssälen, um personelle Ressourcen für Covid-Patienten zu schaffen.Schulen und Kitas schließen. Eine Veranstaltungsabsage folgt auf die nächste. Auch die Itzehoer Woche wird nun für 2020 beerdigt. Stadtmanagerin Lydia Keune hofft noch auf einen Flohmarkt im Herbst.Der Kreis beginnt, eine zentrale Station für die Probenentnahme einzurichten, um Verdachtsfälle von anderen Patienten in Arztpraxen zu trennen. Zunächst wird der Ort geheim gehalten, um einen Ansturm zu verhindern. Nur mit Termin werden auf dem Gelände in Hohenaspe von Mitarbeitern der Kassenärztlichen Vereinigung Abstriche genommen. Prophylaktischen Massentests erteilt man mit Blick auf die Kapazitäten der Labore eine Absage.Nun wird auch der Einzelhandel geschlossen. Der erste „Lockdown“ beginnt – eine seit 1945 nie dagewesene Situation. Supermärkte, Drogerien, Apotheken und Baumärkte bleiben im Kreisgebiet geöffnet. Viele Diskussionen und Verwirrung gibt es zunächst um Friseure, weil die erlassenen Regelungen nicht eindeutig formuliert sind.Durch die weltweiten Reisebeschränkungen stranden auch viele Steinburger im Ausland. Rückholaktionen der Bundesregierung sollen ihnen helfen. Aber teilweise dauert es mehrere Wochen bis zur Rückkehr.25 bestätigte Corona-Fälle, ein erster Patient mit schwerem Verlauf im Itzehoer Krankenhaus – der Kreis reagiert auf diese Entwicklung mit der Einrichtung einer Notunterkunft in der Itzehoer Berufsschule. Bis zu 200 Covid-Patienten, die keine stationäre Versorgung im Krankenhaus benötigen, sollen dort zeitweise unterkommen und betreut werden. Das Angebot richtet sich insbesondere an ältere, alleinstehende Menschen. Es wird am Ende nicht benötigt.Der Lockdown führt zu einem Ansturm auf die Kurzarbeit. Rund 1900 Betriebe in Steinburg und Dithmarschen melden noch im März Kurzarbeit an. Ob sie diese Option dann tatsächlich ziehen, ist zunächst unklar. Bei der Kurzarbeit gilt: Abgerechnet wird erst später. Große Kündigungswellen bleiben in der Region zunächst aus.Wie ernst die neue Erkrankung zu nehmen ist, wird im Kreis Steinburg erstmals klar, als das Virus in eine Pflegeeinrichtung in Lägerdorf gelangt. In einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke infizieren sich Bewohner und Pflegekräfte. Es gibt die ersten Todesfälle in Verbindung mit dem Coronavirus im Kreisgebiet.Insgesamt bleibt die Zahl der Corona-Infektionen im Frühjahr in Itzehoe und Umgebung auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau. Das ändert sich kurzzeitig, als es in Kellinghusen in einer Sammelunterkunft für Mitarbeiter eines Schlachthofs in Bad Bramstedt zu einem Ausbruch kommt. Knapp 80 Menschen stecken sich an. Der Kreis rutscht kurzzeitig scheinbar über die gerade eingeführte Grenze von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche – der Inzidenzwert – und schafft es damit sogar in die bundesweite Tagesschau. Tatsächlich zeigt der Fall die Schwächen des Meldewesens. Den vermeintlich überschrittenen Grenzwert hat es vor Ort nie gegeben. Er entstand durch Verzögerungen bei der Meldung „nach oben“. Der Ausbruch wird mit Quarantänemaßnahmen eingedämmt.Dank niedriger Infektionszahlen wird in der Gastronomie und im Einzelhandel „gelockert“ – mit vielen Auflagen. Dafür regt sich nun Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Es gibt kleinere Demonstrationen, zunächst auf den Malzmüllerwiesen, später im Jahr auf dem Berliner Platz. An einigen Wochenenden versammeln sich auch Gegendemonstranten, die den „Querdenkern“ vorwerfen, antisemitische Klischees zu bedienen. Für viele Kulturschaffende bleibt die Lage prekär. Sie erproben zwar neue Corona-konforme Formate. Wirtschaftlich attraktiv sind diese aber eher selten.Mit Hygienekonzepten und „Kohortenbildung“ startet der Präsenzunterricht an den Steinburger Schulen wieder. Auch wenn das für Schüler und Lehrer mit viel Aufwand verbunden ist, kann sich der Erfolg sehen lassen. Zwar gibt es im Laufe des weiteren Jahres immer wieder Corona-Fälle an Schulen, doch es werden nie viele Kinder angesteckt.Im Sommer gibt es nur wenige bestätigte Infektionen im Kreisgebiet. Mitte Juli meldet das Klinikum Itzehoe die Rückkehr zum Normalbetrieb. Die zunächst im Frühjahr verschobenen Eingriffe wurden nachgeholt, Covid-Patienten gibt es im Sommer nicht. Eingeschränkt bleibt allerdings der Besuchsbetrieb.Der Kreis ist offiziell „coronafrei“. Bis zu diesem Zeitpunkt gab es 189 bestätigte Fälle. Drei Menschen sind nach einem positiven Testergebnis verstorben, 186 gelten als genesen. Gefeiert wird das nicht, denn bereits jetzt warnen Experten vor einer zweiten Welle in Herbst und Winter. Landrat Wendt ruft wenige Tage später, Reiserückkehrer aus Risikogebieten auf, sich freiwillig in Quarantäne zu begeben.Vereinzelt gibt es Corona-Fälle im Kreisgebiet, doch das Infektionsgeschehen bleibt sehr ruhig. Das weckt viele Hoffnungen auf ein Stück mehr Normalität. So gibt es Pläne, Weihnachtsmärkte unter Auflagen stattfinden zu lassen. Ein verkaufsoffener Sonntag im September wird in Itzehoe von Live-Musik unter freiem Himmel begleitet – mit einer begrenzten Zuschauerzahl. Einzelne Freizeitangebote wie die Saune im Itzehoer Schwimmzentrum werden wieder geöffnet. Bundesweit gibt es dagegen erste Anzeichen für eine zweite Welle. Die Fallzahlen steigen so stark wie zuletzt im April.Nach einer privaten Feier steigen die Corona-Zahlen im Kreis Steinburg kurzzeitig sprunghaft an. 14 Menschen gelten als akut infiziert. Der kleinere Ausbruch bleibt zunächst eine Episode. Die Behörden warnen aber vor Leichtsinnigkeit im privaten Umfeld.Bundesweit steigen die Fallzahlen nun wieder rasant an. Im Kreis ist die Entwicklung noch moderat, doch es geht von nun an bis zum Jahresende fast nur noch aufwärts mit den Infektionen. Mitte Oktober sind 20 Personen akut infiziert, Ende des Monats sind es bereits knapp 40.In den Innenstädten von Itzehoe und Glückstadt wird eine Maskenpflicht während der Ladenöffnungszeiten im öffentlichen Raum verhängt.Angesichts steigender Fallzahlen wird die Kontaktverfolgung, die eine schnelle Ausbreitung des Erregers verhindern soll, zunehmend schwierig für das Gesundheitsamt. Die Bundeswehr unterstützt mit Personal aus Husum.Im Nachbarkreis Pinneberg gibt es viele Menschen, die wegen Covid-19 ins Krankenhaus müssen. Das Klinikum Itzehoe übernimmt Patienten aus Elmshorn, um dort Versorgungsengpässen vorzubeugen. Die Zahl der Infizierten im Kreisgebiet steigt bis Mitte November auf mehr als 50.Am Klinikum stecken sich zwölf Mitarbeiter auf der Infektionsstation mit dem Virus an. Sie müssen in Quarantäne. Die Versorgung der Patienten ist nicht gefährdet, heißt es aus dem Krankenhaus.Nun steigen die Fallzahlen rasant. Erstmals ist der Kreis Risikogebiet. Die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche wird überschritten. Wenige Tage später ist auch die Marke von 100 erreicht. Es treten auch Fälle in Pflegeheimen auf.Der Kreis ruft die ersten Steinburger auf, sich für eine Impfung anzumelden. Zunächst sind Menschen über 80 impfberechtigt sowie Ärzte, Sanitäter und Pflegekräfte. Am 4. Januar 2021 sollen die Impfungen in Itzehoe beginnen.