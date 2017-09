Veranstaltungen : Zwischen Bier und Benzin

vergrößern 1 von 5 Foto: hinz 1 von 5







18.Sep.2017

Oktoberfest

Blasmusik schallte Sonnabendabend vom Wochenmarktplatz über die Stadt: Oktoberfest. Der Anstich des Bierfasses brachte ein Novum: Als Bürgervorsteher Heinz Köhnke den Zapfhahn mit zwei kräftigen Hammerschlägen in das 30-Liter-Fass trieb, flog der Verschluss, das Bier zischte in alle Richtungen, sodass nur ein beherzter Griff half. Erst nachdem Mitorganisator Horst Hinrichsen einen neuen Zapfhahn organisiert hatte, konnte das Bier fließen und Köhnke verkünden: „O’zapft is!“. Danach warfen mehrere hundert Besucher wieder ihre norddeutsche Zurückhaltung über Bord und feierten mit den „Schmalzlern“ aus dem Bayerischen Wald eine bajuwarische Party. „Weltklasse!“, befand Bürgermeister Andreas Koeppen. „Das Oktoberfest gehört inzwischen zu Itzehoe dazu.“

Ruhiger klang es gestern Nachmittag aus, erneut mit den „Schmalzlern“.

Ehrenamtsmesse

Bei der Ehrenamtsmesse am Sonnabend im Holstein-Center stand das freiwillige Engagement im Vordergrund. Während Otto Bies am Stand der Nabu-Gruppen aus dem Kreis um Mitglieder warb, informierte Günter Leitner vom Landesnetzwerk „Seniortrainer“: „Wir geben unsere Erfahrungen generationsübergreifend weiter und bieten unter anderem neben Schüler- auch Seniorenhilfe an.“ Derweil machte Yannick Stoppenbeck von den Itzehoer Maltesern auf die gerade entstehende Sanitätsgruppe aufmerksam und lud Besucher ein, sich in Erster Hilfe an einer Puppe zu versuchen. Direkt daneben verschenkte Jutta Ohl Ökobeutel: Mit dem Verein Donna Doria hat sie Plastiktüten den Kampf angesagt. Die Bandbreite der Informationen war groß: Sie reichte von barrierefreien Angeboten bis zu Kinder- und Familienbetreuung, von Menüdiensten bis zum Hausnotruf.

Tegelhörner Herbstvergnügen

„Drei Dinge müssen zu einem solchen Fest zusammenkommen“, betonte Bürgervorsteher Heinz Köhnke, als er die zahlreichen Besucher zum 9. Tegelhörner Herbstvergnügen auf dem Ostlandplatz begrüßte. Neben einem attraktiven Programm mit Flohmarkt und Musik gehörten auch die Aktiven unbedingt dazu. „Das Wichtigste aber sind Sie“, dankte Köhnke den vielen Besuchern. Mit einem Gottesdienst unter Zeltdächern ging es gestern Vormittag los, dann warteten Flohmarkt, viele Aktionen der Geschäftsleute in Tegelhörn, Vorführungen, Zaubershow und Musik auf die Gäste. „Erstmals wurde auch der Marienburger Platz mit dieser Veranstaltung vernetzt“, sagte Moderator Stefan Wolter. Dort informierte das Pflegeteam des Deutschen Roten Kreuzes in seinem Stützpunkt.

Monstertruck-Show

Stuntshow

Röhrende Monstertrucks entfalteten ihren eigenen rauen Charme: Bei der „Stunt Racer Show“ kamen die Fans gestern Nachmittag auf ihre Kosten. Ausgerichtet von den Brüdern Jeffrey und Steven Korth, gab es auf dem Parkplatz am Delftor für etwa 500 Fans PS-starker Ungetüme eine spektakuläre Auto-Artistik-Show. Drei Stuntmen führten Kunststücke mit Quads und Autos sowie ein „Ballett“ mit einem Lkw auf zwei Rädern auf, bevor sie als Highlight die Monstertrucks mit mehr als 1000 PS und klingenden Namen wie „Monster Machine“ und „Captain America“ holten. Die zerlegten dann zur Freude der Zuschauer mehrere Schrottautos. Veranstalter André Kuhrt war zufrieden: „Das Wetter war gut, und so konnten wir trotz des etwas eingeschränkten Platzes unsere Show gut ausführen.“

Zufrieden waren auch die Zuschauer. „Die Monster Trucks fand ich am besten“, sagte Alexander Loschitzki unter kräftigem Nicken seiner Söhne (4 und 6).