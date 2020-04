Kurzarbeit beendet : Zwischen Beidenfleth und Bahrenfleth: Störfähre Else nimmt Betrieb wieder auf

Die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln können gewährleistet werden.

von Joachim Möller

29. April 2020, 15:16 Uhr

Beidenfleth/Bahrenfleth | Die Kurzarbeit werde beendet, die Störfähre Else fährt wieder wie zuvor, kündigt Geschäftsführer Manfred Kleinke an. Ab Montag, 4. Mai, verkehrt die Fähre zu den normalen Zeiten. Zwischen 6 und 20 Uhr werden Fahrzeuge, Fußgänger und Fahrradfahrer über die Stör gesetzt. Und bereits zwischen Freitag und Sonntag, 1. bis 3. Mai, können Fahrgäste die Fähre nutzen. „Wir fahren an diesen drei Tagen jeweils von 11 bis 17 Uhr“, erklärt Kleinke. Der aufgrund der Corona-Pandemie notwendige Abstand könne sowohl für Autofahrer als auch für Radfahrer und Fußgänger eingehalten werden.