Anonyme Alkoholiker Itzehoe : Zweites Leben ohne Schnaps

vergrößern 1 von 2 Foto: dpa 1 von 2

„Eigentlich war ich nur einmal im Leben besoffen“, sagt Renate* mit einem Lächeln im Gesicht – und meint damit, dass sie 18 Jahre lang immer einen gewissen Alkoholpegel hielt. Das jedoch gehört nun seit mehr als elf Jahren der Vergangenheit an. „Dass das so ist, habe ich auch der seit 40 Jahren bestehenden Itzehoer Gruppe der Anonymen Alkoholiker (AA) zu verdanken“, sagt die 59-Jährige, die über ihre Alkoholkrankheit ganz offen berichtet.

Zu trinken angefangen habe sie, nachdem sie einen neuen Job gefunden habe, erzählt Renate. Eigentlich Grund genug, glücklich zu sein. Renate jedoch wollte oder musste dieses Glücksgefühl noch toppen und gönnte sich anfangs das eine oder andere Gläschen Cognac. Irgendwann, sagt sie, sei ihr alles über den Kopf gewachsen: „Die Arbeit, die Familie, Haus und Garten – einfach alles.“ Trost und Glücksmomente fand sie daher immer wieder im Alkohol. „Es musste Korn sein, von Bier wurde ich nicht betrunken“, sagt Renate, die mittlerweile im ganzen Haus ihren Vorrat verstecke. Sogar der Wäschekorb diente als Versteck. „Ich musste keine fünf Meter gehen, um irgendwo an die Flasche zu kommen.“

Ihr ganzes Leben richtete Renate nach dem Alkohol aus. In ihrem Job arbeitete sie stets auf den Feierabend hin, um schnell wieder an den unter ihrem Autositz liegenden Korn zu kommen. „Nach der ersten Kurve war die Flasche schon halb leer“, erinnert sich Renate, die auch am Fußende ihres Bettes immer eine Flasche liegen hatte. Nach dem Aufstehen musste sie mit der Kornbuddel erst einmal auf der Toilette verschwinden. „Anders war ich nicht in der Lage, die Pausenbrote für meinen damals erst sechs Jahre alten Sohn zu schmieren.“ Hinzu kam, dass sie mindestens 1,8 Promille haben musste, um überhaupt Auto fahren zu können, wie sie sagt.

Der Wendepunkt kam am 15. Mai 2006, als Renate mit Ehemann und Sohn beim Spargelessen saß. „Du bist genauso gelb wie die Sauce Hollandaise“, hörte sie ihren Sohn sagen. „Da ergriff mich die Panik. Ich ließ mich nach Heide in die Klinik fahren.“ Die Ärzte dort hätten sie zwar bereits aufgegeben, aber sie habe Glück gehabt, dass genau zu dieser Zeit die Familie, die sie während der Abhängigkeit „in Liebe fallen ließ“, wieder da war. „Meine Geschwister standen mir bei, und mein Mann und mein Sohn machten mir Mut.“

Mit dem Entschluss, das nächste Glas Alkohol stehen zu lassen, begann für Renate das zweite Leben, so dass sie schließlich einen Platz in einer Entzugsklinik annahm. „Es war wahnsinnig anstrengend, aber ich habe es geschafft.“ Gesundheitliche Probleme hat die Frührentnerin immer noch, „aber ich lebe, kann denken und fühlen und habe wieder Spaß am Leben“.

Dass das so ist, verdanke sie der AA-Gruppe, an deren Treffen sie heute noch einmal wöchentlich teilnimmt. „Dort findet man Halt und Rat und kann anderen zeigen, dass es möglich ist, ohne Alkohol zu leben“, sagt Renate. Gern teilt sie ihre Erfahrungen mit anderen, so schöpfe sie neue Kraft. Bei den Treffen seien keine „Schlauberger“, die einem sagen, was man alles falsch gemacht hat, sondern Menschen, die selbst Probleme mit Alkohol haben. Insbesondere, so sagt die 59-Jährige, habe sie eine andere Einstellung zum Leben bekommen. Heute wisse sie, dass es wichtig sei, sich Hilfe zu holen. Denn: „Alleine schafft man es nicht.“

Eine Garantie aber gebe es auch bei den Anonymen Alkoholikern nicht. „Die kann ich mir nur selber geben“, sagt die trockene Alkoholikerin und gibt zu, dass der Gedanke an Hochprozentiges immer da sei. „Als mein Mann starb, stand ich im Supermarkt vor den Flachmännern und dachte: „Das merkt kein Schwein, wenn du dir jetzt einen reinziehst.“ Gleichzeitig aber wusste sie auch, dass daraus nichts wird. „Um mich für einen Moment gut fühlen zu können, müsste ich gleich mehrere Flaschen trinken.“ Was morgen ist, könne sie aber nicht sagen. „Ich weiß nur, was heute ist: Ich will heute nicht trinken.“ Wem selbst der Tag zu viel sei, der müsse sich von Stunde zu Stunde hangeln. Keine großen, fernen Ziele – lieber kleine, erreichbare. Auch nach elf Jahren Trockenheit weiß Renate nicht, ob sie es für immer schaffen wird. Doch sie zeigt sich optimistisch: „Ich habe nichts zu verlieren – außer meiner Trockenheit.“



> Geburtstag: Das 40-jährige Bestehen der Mittwochs-Gruppe der Anonymen Alkoholiker wird morgen ab 14 Uhr in den Räumlichkeiten der Arbeiterwohlfahrt, Markt 7, gefeiert. Interessierte und Gäste sind willkommen.





(*Name von der Redaktion geändert)