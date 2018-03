Zweites Fraunhofer-Institut: Ministerpräsident macht Tempo

Es ist die Seite 73 im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung, die in Itzehoe Hoffnungen weckt: Dort steht, dass ein neues Fraunhofer-Institut für Speichertechnologien entstehen soll (wir berichteten). Itzehoe gilt als möglicher Standort – und dafür macht sich Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) stark: Er hat in einem Brief an Forschungsministerin Anja Karliczek (CDU) für das Projekt geworben.

Denn es eigne sich „hervorragend für einen ersten Austausch zwischen der neuen Bundesregierung und dem Land Schleswig-Holstein“, so Günther in dem Brief, der unserer Zeitung vorliegt. So könne das Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag sehr zügig in die Umsetzung gelangen. Deshalb sei die Landesregierung bereit, „kurzfristig“ in Gespräche für eine „gemeinsame Investition“ in das neue Institut direkt neben dem Fraunhofer-Institut für Siliziumtechnologie einzutreten.

Günther hebt die Erfahrungen am Isit in der Batterieforschung hervor und verweist auf rund 80 000 Quadratmeter Freifläche neben dem Institut: „Dies würde eine zeitnahe Umsetzung des Vorhabens erheblich erleichtern und zudem Kosten sparen.“ Daher sollten Bund und Land in einem ersten Schritt gemeinsam an die Fraunhofer-Gesellschaft herantreten, damit diese laufende Verkaufsverhandlungen ruhen lasse.

Für den Standort Schleswig-Holstein spricht laut Günther zudem die breite Kompetenz an den Hochschulen – und die Spitzenstellung bei der Windenergie. So könnten neue Lösungen bei der Speichertechnologie praxisnah erprobt werden. CDU-Landtagsabgeordneter Hans-Jörn Arp unterstreicht das: Erfolge die Wertschöpfung im Land, steigere das die Akzeptanz für die Windkraft. Das Institut könne nur in einem Land entstehen, das einen Windüberschuss habe: „Itzehoe bietet beste Voraussetzungen für dieses Institut.“