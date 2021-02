Start in Brunsbüttel : Zweites Corona-Impfzentrum in Dithmarschen nimmt am 1. März Betrieb auf

Die Voraussetzung für den Start ist allerdings, dass ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht.

Brunsbüttel/Heide | Die Corona-Impfungen im Kreis Dithmarschen nehmen weiter Fahrt auf. Die Kreisverwaltung geht davon aus, dass am 1. März mit der Boje-Schule in Brunsbüttel das zweite Impfzentrum seinen Betrieb aufnimmt. Insgesamt sollen an diesem Tag 13 weitere Impfzentr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.