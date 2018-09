Zweites Chorfest naht

von nr

25. September 2018, 10:01 Uhr

Im Rahmen des zweiten Itzehoer Chorfestes finden zwei Konzerte statt. Freitag, 28. September, singt in der St. Michaelis-Kirche der Kieler Popchor „DeKiela Sunrise“, tags darauf in St. Laurentii der Harvestehuder Kammerchor. Beide Konzerte beginnen um 19 Uhr. Eintrittskarten für jeweils 8 Euro gibt es an der Abendkasse. Auch in den Workshops am Sonnabend von 10 bis 18 sind noch Plätze frei. Am Sonntag endet das Chorfest mit der Aufführung einer Popmesse, einem Gottesdienst mit Musikern aus Itzehoe, um 10 Uhr in der St. Michaelis-Kirche.



Infos: www.chorfest.info