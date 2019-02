Zweite Chance für junge Räuber

Diese Gerichtsverhandlung hätte es gar nicht geben dürfen – denn zu dem Fall hatte es im vergangenen Mai bereits ein Urteil gegeben. Doch die beiden Angeklagten aus Itzehoe, 19 und 21 Jahre alt, hatten die Auflagen nicht erfüllt. So saßen sie nun erneut vor Amtsrichterin Vivien Parzych.

Der Vorwurf: Raub und räuberische Erpressung mit Waffe, dazu gefährliche Körperverletzung. Am Abend des 17. November 2017 hatten der 21-Jährige und ein weiterer Mann ihr Opfer in der Alten Landstraße, Höhe Klosterbrunnen, gestoppt, in den Wald gedrängt und ihm per Drohung mit einer Pistole unter anderem ein teures Handy abgenommen. Der Mittäter, der seine Auflage nach dem Urteil erfüllt hat, ging fort, der jetzt mit angeklagte 19-Jährige kam hinzu. Das Opfer sollte mit der EC-Karte seiner Mutter Geld abheben, konnte aber flüchten. Die beiden Angeklagten holten ihn ein und malträtierten ihn mit Reizgas, Schlägen und Tritten, bis das Licht in einem Haus anging, wo das Opfer noch hatte klingeln können.

Eigentlich wollten die Beteiligten nicht noch einmal neu verhandeln, sie kamen aber nicht darum herum. Der Ältere hatte im Mai die Auflage erhalten, eine Drogentherapie zu absolvieren. Daraus wurde nichts – zu viel Stress mit der Ex-Freundin, erklärte der 21-Jährige. Jetzt plane er aber eine Therapie und wolle zudem aus Itzehoe wegziehen. Für seinen Komplizen war eine Arbeitsauflage mit 30 Stunden „ein wirklich gutes Angebot“, so Richterin Parzych. Angenommen wurde es von dem 19-Jährigen nicht: „Ich habe angefangen, dann bin ich wieder mit den falschen Leuten in Kontakt gekommen“, sagte er. Nun sei er auf Jobsuche, und er wolle Suchtberatung sowie Familienhilfe in Anspruch nehmen.

Das bekam er im Urteil als Auflagen mit auf den Weg, zudem wurde die gemeinnützige Arbeit auf 60 Stunden verdoppelt. Für den Älteren, der seit Mai noch ein anderes Urteil kassiert hatte, gab es 14 Monate Haft auf Bewährung.