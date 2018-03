Zweite Chance dank Donald Trump

Wenige Rollen, schmutzige Scheidung und Proll-Image: Alec Baldwins Karriere war fast am Ende, doch dann parodierte er den Präsidenten

von Christin Lempfert

28. März 2018, 12:04 Uhr

US-Präsident Donald Trump ist für Alec Baldwin Fluch und Segen zugleich. Einerseits hat sich der US-Schauspieler schon während des Wahlkampfs offen gegen den Republikaner ausgesprochen und ihn seit Amtsantritt immer wieder kritisiert. Andererseits hat Trumps Kandidatur Baldwin eine Satire-Rolle in der Comedy-Show „Saturday Night Live“ eingebracht – und viele sagen, dass die ihm ein Comeback verschafft hat. Baldwins „abklingende mittelmäßige Karriere“ sei durch seine Trump-Verkörperung in der Comedy-Show gerettet worden, schrieb sogar der US-Präsident selbst auf Twitter.

Allerdings bezeichnete Trump die Darstellung als „schrecklich“ und „Qual für die Zuschauer“, nachdem Baldwin zuvor gesagt hatte, es sei für ihn inzwischen eine Qual, Trump darzustellen. Viele Millionen Fernsehzuschauer und die Emmy-Experten, die Baldwin im vergangenen Jahr auszeichneten, sehen das anders. Der Erfolg der Parodie hat den einst bei Kritikern geächteten Baldwin inzwischen zum Darling der liberalen Elite katapultiert.

„Mehr Menschen schauen sich Saturday Night Live an als wahrscheinlich jeden anderen Film, den ich je gedreht habe“, sagte Baldwin bei einem Interview in der Brooklyn Academy of Music. Dabei habe er die Parodie-Rolle ursprünglich gar nicht annehmen wollen. „Es hat mich nicht gereizt, es war das lächerlichste Angebot, das ich je bekommen hatte.“ Dann allerdings sei das Geld von einem anderen Projekt ausgeblieben und er habe sich doch für die Trump-Rolle entschieden. Da hatte Baldwin schon eine ganze Reihe Negativ-Schlagzeilen hinter sich. Insbesondere ein Vorfall von 2007 steckt ihm immer noch tief in den Knochen. Inmitten eines schmutzigen Scheidungs- und Sorgerechtsstreits mit Kim Basinger hinterließ er damals der gemeinsamen Tochter Ireland eine Schimpftirade auf der Mailbox und bezeichnete sie dabei als „gemeines, gedankenloses Schwein“. Die Aufnahme wurde öffentlich – und Baldwin von allen Seiten auf das Schärfste kritisiert. Der Tiefpunkt in der Karriere des Schauspielers, beruflich wie privat.

Mehr als zehn Jahre später kann Baldwin den Skandal immer noch nicht gelassen sehen, aber mit einordnendem Abstand. „Warren Beatty rief mich damals an und sagte mir: Wenn es Aufnahmen davon gäbe, wie ich manchmal mit meinen Kindern gesprochen habe, wäre ich jetzt im Gefängnis.“ Die Beziehung zu Tochter Ireland, die inzwischen als Model arbeitet und sich mit berühmten Freunden wie Sänger Justin Bieber, Model Gigi Hadid und dem Kardashian-Clan zeigt, sei längst wieder gekittet.

Baldwin hat viel Wiedergutmachung betrieben und dabei ein bemerkenswertes Comeback geschafft. „Seit ich die Trump-Satire mache, ist es schon unzählige Male passiert, dass Menschen in New York auf mich zugekommen sind und einfach nur ‚danke‘ gesagt haben“, erzählt der Schauspieler .