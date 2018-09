In den Gegenverkehr geraten : Zwei Verletzte nach Auffahrunfall in Dägeling

Die Itzehoer Straße war für eine Stunde gesperrt.

von Florian Sprenger

26. September 2018, 13:38 Uhr

Gegen 11 Uhr kam es am Mittwoch in Dägeling zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen. Eine 74- Jährige war mit ihrem Nissan auf der Itzehoer Straße aus Richtung Itzehoe unterwegs, als sie auf einen abbiegenden Seat auffuhr. Durch den Aufprall wurde dieser in den Gegenverkehr geschleudert, woraufhin ein weiterer Fahrer nicht mehr ausweichen konnte und den Wagen streifte. Insgesamt kamen zwei Personen ins Krankenhaus. Die Itzehoer Straße war für rund eine Stunde voll gesperrt.