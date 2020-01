Zwei Verletzte bei Unfall

von Andreas Olbertz

19. Januar 2020, 15:44 Uhr

Itzehoe | Bereits am frühen Donnerstagmorgen ist es in der Bahnhofstraße zu einem Abbiegeunfall gekommen. Kurz vor 6 Uhr wollte eine 63-Jährige mit ihrem Mazda aus Richtung Dithmarscher Platz kommend nach links in die Viktoriastraße abbiegen. Dabei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 53-jährige Itzehoerin mit ihrem Skoda. Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Fahrerinnen leichte Verletzungen zu. Die Polizei beziffert den Sachschaden auf mindestens 10 .000 Euro.