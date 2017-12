Sanierung der Viermastbark „Peking“ : Zwei Tischbeine, ein Haufen Schrott und eine Zwischenbilanz

vergrößern 1 von 2 Foto: Volker Mehmel 1 von 2

von Volker Mehmel

erstellt am 15.Dez.2017 | 05:00 Uhr

Flensburg | Was die Stiftung Hamburg Maritim laut Hamburger Medien als „Superentdeckung“ feiert, sieht der Chef der Wewelsflether Peters Werft eher nüchtern: Bei den Sanierungsarbeiten am Viermaster „Peking“ wurden im Beton-Ballast im Rumpf neben einem großen Haufen Schrott auch zwei gusseiserne Tischbeine gefunden. Die Teile könnten von der ursprünglichen Ausstattung des mehr als 100 Jahre alten Frachtseglers stammen, von der insgesamt allerdings kaum noch etwas vorhanden ist. „Für die Stiftung ist so etwas natürlich interessant“, sagt Mark Dethlefs. „Unser Job auf der Werft ist aber Stahl, Farbe und Holz.“ Dethlefs weiter: „Wir stellen die Teile erst einmal ins Lager mit den historischen Gegenständen.“

Eher wenig beeindruckt zeigt sich Mark Dethlefs auch von dem Umstand, dass der metallene Rumpf offenbar besser erhalten ist als zunächst erwartet. Die „Peking“ war vor mehr als 100 Jahren bei Blohm+Voss vom Stapel gelaufen. Die genieteten Stahlplatten der Außenhaut sind noch immer elf bis 14 Millimeter dick. Danach müssten nach aktuellem Stand wohl nur etwa 20 Platten ersetzt werden.

Mit Video: Der Weg der „Peking“ in die Peters Werft

„Dafür sind die Decks und das Innenleben deutlich mehr durchgegammelt, als man zunächst erwarten konnte“, macht der Werftchef deutlich, dass man bei solchen Sanierungsarbeiten vor Überraschungen nie sicher sein kann. Inzwischen sei die „Peking“ komplett entkernt. Derzeit laufen die Sandstrahlarbeiten. Läuft alles nach Plan, könnte die „Peking“ im September das Trockendock verlassen. Nach der Wiederherstellung wird der Viermaster als Gallionsschiff vor dem neuen Hamburger Museum für immer vor Anker gehen.