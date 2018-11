Modellbahnclub Hohenlockstedt : Zwei Tage im Zeichen der Modellbahn

Anlagen werden präsentiert, es kann Zubehör gekauft werden und der Lokdoktor repariert bei der Modellbahnbörse.

von shz.de

09. November 2018, 08:51 Uhr

Der Modellbahnclub Hohenlockstedt lädt heute und morgen zur Modellbahnbörse in die Grundschule ein. An beiden Tagen bieten private und professionelle Händler von 10 bis 16 Uhr in der Finnischen Allee 16 zahlreiche Modellbahnen und Zubehör sowie Modellautos aus verschiedenen Fabrikationen an. Angesagt hat sich auch Lokdoktor Christian Bock aus Averlak, der defekte Eisenbahnen reparieren will.

Auch das Rahmenprogramm dürfte für die Besucher interessant sein: „Wir werden die Digitalanlage mit einer Polizei-Lokomotive aufbauen“, sagt Vereinsvorsitzender Uwe Koslowski. Und: „Aus dem Staatsarchiv Hamburg haben wir Unterlagen bekommen, nach denen wir den Bahnhof des Lockstedter Lagers von 1918 und die Gleisanlagen vom Schäferweg bis zur Querung der Bundesstraße 206 bei Lohbarbek auf Modulen von zwölf Meter Länge nachbauen. Ein Teilstück befindet sich bereits im Fahrbetrieb und wird gezeigt.“

Der Eintritt kostet 2 Euro, Kinder bis 14 Jahren haben freien Zugang.