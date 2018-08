Polizeibericht : Zwei Männer im Straßengraben

In Neuendorf-Sachsenbande verunglücken in der Nacht zu Mittwoch zwei Autofahrer.

von Volker Mehmel

29. August 2018, 09:42 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch kamen zwei 21 und 31 Jahre alte Männer in einer Linkskurve in Vorder-Neuendorf mit einem Pkw von der Fahrbahn ab, fuhren gegen ein Schild und landeten im Graben. Der Beifahrer aus Kleve zog sich Schnittverletzungen zu, der aus Wilster stammende Fahrer blieb unverletzt. Ursache: vermutlich zu hohe Geschwindigkeit.