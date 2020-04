Unfallschwerpunkt in Sommerland : Zwei Leichtverletzte bei erneutem Unfall auf der Kreuzung Dückermühle

Am Ostersonnabend übersah ein 68-jähriger Glückstädter ein anderes Auto.

von Delf Gravert

13. April 2020, 14:21 Uhr

Sommerland | Die Unfallserie auf der Kreuzung Dückermühle reißt nicht ab. Sonnabend kollidierten dort erneut zwei Pkw. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 68-jähriger Glückstädter um 11.10 Uhr mit seinem Opel Astra die Kreuzung in Richtung Grönland queren. Dabei übersah er den von rechts kommenden Opel Astra eines 56 Jahre alten Steinburgers. Bei dem Unfall wurde der Verursacher leicht verletzt und wollte sich in ärztliche Behandlung begeben. An den beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.