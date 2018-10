Zwei Joints bringen Ärger

von nr

22. Oktober 2018, 12:57 Uhr

Ein 42-jähriger Autofahrer aus Lägerdorf ist am Sonntag der Polizei ins Netz gegangen. Um 17.41 Uhr stoppten ihn die Ordnungshüter auf einem Parkplatz am Delftor. Bei der Überprüfung kam der Verdacht auf, dass der Lägerdorfer Drogen konsumiert hatte. Ein Schnelltest zeigte ein positives Ergebnis, der 42-Jährige räumte den Konsum zweier Joints am Vorabend ein. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen und wird sich wegen Führens eines Autos unter Drogeneinfluss verantworten müssen.