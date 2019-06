Itzehoer Therapeut Dr. Wolfram Kluge : Zwei Jahre bis zur Therapie

Interview zum „Aktionstag Schmerz“ – Teilweise lange Wartezeiten bis zur Behandlung und Cannabis als Option.

von nr

03. Juni 2019, 15:11 Uhr

Itzehoe | In Deutschland leiden mindestens vier Prozent der Menschen an chronischen Schmerzen, dazu gehören Rücken- und Nerven-, aber auch Tumorschmerzen. Der bundesweite „Aktionstag Schmerz“ rückt diese Patienten heute in den Mittelpunkt. Im Interview erläutert Dr. Wolfram Kluge, Leiter der Schmerzambulanz im Klinikum Itzehoe, Behandlungsmöglichkeiten und Probleme.



Herr Dr. Kluge, im Kreis Steinburg leben rund 130.000 Menschen. Demnach müsste es statistisch 5.200 Schmerzpatienten geben. Kann jedem von ihnen geholfen werden?

Leider nicht. Es gibt eine deutliche Schieflage, weil es viel zu wenige Schmerztherapeuten gibt. Im Kreis Steinburg gibt es nur eine Anlaufstelle mit einem speziellen Schmerztherapeuten – unsere Schmerzambulanz im Klinikum. Wir dürfen nur 350 Patienten behandeln, wenn wir mehr machen, droht uns eine Strafe. Deshalb haben wir eine Warteliste, die nach Dringlichkeit abgearbeitet wird. Patienten mit Nervenschmerzen oder Krebserkrankungen haben Priorität. Patienten mit chronischen unspezifischen Rückenschmerzen warten derzeit zwei Jahre auf einen Termin.

Schmerztherapie gehört zur sprechenden Medizin, und die wird nicht gut vergütet. Es ist ein Zuschussgeschäft, auch für uns als Krankenhaus. Letztlich ist es ein Politikum. Es müsste so vergütet werden, dass es attraktiver wird.Am Anfang erfolgen eine ausführliche Anamnese und die Schmerzdiagnose. Oft gibt es nicht nur ein Problem, sondern es ist vielschichtig. Schmerz und Psyche sind eng miteinander verwoben, chronische Schmerzen unterliegen immer körperlichen, psychischen und sozialen Einflüssen. Ich höre mir alles in Ruhe an, ordne es und schaue dann: Wo ist noch eine Möglichkeit, die Situation zu verbessern? Ist alles, was fachärztlich angezeigt ist, gemacht worden, etwa Bewegungstherapie oder Reha-Sport? Passen die Medikamente zur Diagnose? Und gibt es Aspekte, die psychotherapeutisch begleitet werden müssen?



Wenn die Psyche so großen Einfluss hat, kann es also sein, dass der Rücken gar nicht schmerzt, weil die Wirbelsäule kaputt ist, sondern weil der Patient Kummer hat?

Zum Beispiel. Es können nach einem Unfall die körperlichen Verletzungen längst verheilt sein, trotzdem bleiben Schmerzen, weil der Patient den Schock noch nicht verarbeitet hat oder mit seinem Schicksal hadert. Stetiger Druck am Arbeitsplatz, das Verharren in einer unglücklichen Beziehung, unverarbeitete Trauer – all das kann eine Rolle spielen. Auch der sekundäre Krankheitsgewinn muss bedacht werden: Entstehen Vorteile aus der Krankheit, die unbewusst daran festhalten lassen? Vielleicht bekommt man endlich die ersehnte Aufmerksamkeit oder kann sich aus ungeliebten Verpflichtungen befreien.



Mit Pillen ist es dann aber nicht getan …

Es geht tatsächlich oft weniger um Medikamente, sondern darum, einen besseren Umgang mit der Schmerzerkrankung zu finden. Dafür müssen Sie dem Patienten auf Augenhöhe begegnen, denn es geht nur in der Zusammenarbeit. Er muss selbst der Fachmann seiner Krankheit werden. Ich gebe die Verantwortung auch wieder zurück: Der Patient muss mitarbeiten und auch an sich selbst arbeiten.



Seit einiger Zeit ist Cannabis als Schmerzmedizin freigegeben. Ist das nun das Allheilmittel?

Man muss das sehr differenziert betrachten. Es gibt ausgewählte Patienten, die davon profitieren, aber es ist ein Medikament wie jedes andere auch – und hat auch Nebenwirkungen. Der große Vorteil ist, dass es die Organe nicht belastet, dafür gibt es ein Abhängigkeitspotenzial. Bei Patienten, bei denen alles versucht wurde und die eine lebensbeeinträchtigende Erkrankung haben, sollte man es in Erwägung ziehen. Beim richtigen Patienten in der richtigen Therapeuten-Hand ist Cannabis absolut eine Option.