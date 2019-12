Einfamilienhaus in Pappelallee : Zwei Frauen beobachten Einbruch in Horst – Täter entkommen

Zunächst nahmen die beiden Zeuginnen selbst die Verfolgung auf. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck.

18. Dezember 2019, 11:28 Uhr

Horst | Am Dienstagabend haben zwei Zeuginnen in Horst Einbrecher auf frischer Tat beobachtet und sofort die Polizei alarmiert. Leider flüchteten die Männer noch vor Eintreffen einer Streife, eine Fahndung nach ihnen verlief negativ.

Fahndung bisher erfolglos



Kurz vor 18 Uhr bemerkten die beiden Frauen eine männliche Person, die durch ein eingeschlagenes Fenster in ein Einfamilienhaus in der Pappelallee eingestiegen war – ein Komplize stand vor dem Gebäude. Unverzüglich riefen die Zeuginnen die Polizei und nahmen schließlich selbst die Verfolgung der Einbrecher auf, die zwischenzeitlich das Haus verlassen hatten. Am Ende der Pappelallee, Richtung Bahnhof, verloren sie die Eindringlinge allerdings aus den Augen. Die polizeiliche Suche nach den Tätern war bislang erfolglos. Nach derzeitigen Erkenntnissen erbeuteten die Männer Schmuck von noch unbekanntem Wert.



Die Frauen beschrieben die Täter als etwa 180 cm groß und schlank und besaßen dunkle kurze Haare. Einer trug eine blaue Bomberjacke, der andere eine grau-schwarze Arbeitsjacke und eine dunkle Hose.

Wer Hinweise auf diese Personen geben kann oder wer ansonsten verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, sollte sich mit der Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

