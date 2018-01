BMW und Audi : Zwei Fahrzeuge brennen in Itzehoe

vergrößern 1 von 1 Foto: Florian Sprenger 1 von 1

von Karsten Schröder

erstellt am 09.Jan.2018 | 08:01 Uhr

Itzehoe | Um 21 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Itzehoe am Montagabend zu einem Pkw-Brand in die Lise-Meitner-Straße alarmiert. Im Stadtteil Edendorf war aus noch ungeklärter Ursache ein BMW in Brand geraten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die Flammen bereits lichterloh aus dem Fahrzeug, so dass sich das Feuer schnell auf ein daneben stehenden Audi ausbreitete. Unter Einsatz von Atemschutz konnte die Feuerwehr die Flammen schnell in den Griff bekommen. An dem BMW sowie auch an dem Audi entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Gegen 22 Uhr konnte der Einsatz beendet werden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

