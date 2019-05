KIebitzreihe : Zwei Betrunkene – aber wer ist gefahren?

Die Polizei ermittelt gegen zwei Insassen eines Autos, beide waren sturzbetrunken.

von nr

02. Mai 2019, 14:47 Uhr

Kiebitzreihe | Für die Polizei steht fest, dass das Fahrzeug von einer betrunkenen Person gelenkt wurde – nur, wer es war, bleibt noch zu ermitteln. Zeugen hatten die Polizei gerufen, nachdem ihnen am Mittwoch zwei offensichtlich alkoholisierte Männer auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Ringstraße aufgefallen waren. Diese hatten dort gegen 14.25 Uhr einen Skoda geparkt und waren in ein Haus gegangen. Dort trafen die Beamten sie auch an, konnten jedoch nicht zweifelsfrei feststellen, wer von beiden gefahren war. Ein Alkoholtest bei dem Jüngeren ergab 3,25 Promille, der Ältere, der keinen Führerschein besaß, pustete 2,37 Promille. Blutproben wurden angeordnet, den Führerschein des 32-Jährigen und die Fahrzeugschlüssel behielt die Polizei. Jetzt ermitteln die Beamten, wer von beiden gefahren ist.