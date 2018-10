Amtsgericht Itzehoe : Zuständig für die kleinen Fälle

Lysann Mardorf leitet seit kurzem das Itzehoer Amtsgericht.

von Delf Gravert

01. Oktober 2018, 17:57 Uhr

Seit dem 1. August ist Lysann Mardorf (43) neue Direktorin am Amtsgericht Itzehoe. Die gebürtige Leipzigerin kam nach Studium und Referendariat im Jahre 2003 aus Berlin nach Schleswig-Holstein und kehrte nun nach verschiedenen Stationen ans Amtsgericht Itzehoe zurück, wo sie bereits als Richterin auf Probe tätig war. Über ihre Arbeit sprach sie mit Bettina Winkler-Marxen.



Frau Mardorf, für wie viele Menschen sind Sie als Direktorin des Amtsgerichts Itzehoe verantwortlich?

Im Prinzip bin ich zuständig für fast 120 Menschen, wobei wir ganz verschiedene Mitarbeiter haben. Es gibt ja nicht nur Richter, sondern auch Rechtspfleger und Serviceeinheiten, also Geschäftsstellenbeamte und –angestellte. Außerdem Gerichtsvollzieher und natürlich Wachtmeister und Raumpfleger.



Wie ist das Amtsgericht neben dem hiesigen Landgericht aufgestellt?

Das Landgericht ist zuständig für den gesamten Landgerichtsbezirk, also die Bereiche der vier Amtsgerichte Itzehoe, Meldorf, Pinneberg und Elmshorn. Das Amtsgericht Itzehoe ist zuständig für den Kreis Steinburg. Der Präsident des Landgerichts ist Vorgesetzter der Richter – auch für die an den Amtsgerichten – aber das Verteilen der Geschäfte, also welcher Richter, welches Rechtsgebiet bearbeitet, das entscheidet das Präsidium des jeweiligen Gerichts. Und im Präsidium des Amtsgerichts bin ich als Direktorin auch Mitglied.



Nach welchen Kriterien werden die Fälle zwischen den Gerichten verteilt?

Das Landgericht Itzehoe ist erstinstanzlich in Zivilsachen zuständig für Fälle über 5000 Euro. Das heißt, wenn jemand zum Beispiel 5000 Euro und einen Cent einklagen wollte, könnte er dies nicht mehr hier am Amtsgericht, sondern müsste zum Landgericht. Auch bei schweren Strafsachen wie Mord oder Totschlag ist das Landgericht zuständig.



Das sind dann die dicken Fälle, sozusagen.

Genau: Dicke Fälle da, kleine Fälle hier. Daneben sind wir aber - anders als das Landgericht – auch für die Familienrechtsstreitigkeiten zuständig, beispielsweise bei Scheidungen. Grundsätzlich ist es so: Wir sind erstinstanzlich zuständig, das Landgericht zweitinstanzlich – von dicken Fällen abgesehen.



Von Montag bis Freitag, mit wem haben Sie zu tun?

In jedem Amtsgericht gibt es ganz verschiedene Sachgebiete, die bearbeitet werden. Es gibt Zivilsachen, wie Miet- und Handwerkerstreit. Oder das Grundbuchamt, das alle kennen, die Grundbesitz haben. In unserer Insolvenzabteilung haben wir zum Beispiel die Insolvenz von Prokon bearbeitet. Schließlich ist noch der große Bereich der Betreuungsabteilung, die tätig wird, wenn jemand aufgrund von Demenz so hinfällig wird, dass er seine Angelegenheiten nicht mehr alleine regeln kann. Dann kann für ihn ein Betreuer bestellt werden.



Wieviel Zeit in der Woche arbeiten Sie als Direktorin und was sind ihre zusätzlichen Aufgaben?

Verwaltungsaufgaben und Rechtsprechung würden jeweils die Hälfte meiner Dienstzeit ausmachen, wenn ich in Vollzeit tätig wäre. Da ich aber eine Teilzeit-Direktorin bin und nur 80 Prozent arbeite, ist mein überwiegender Teil Verwaltung und weniger die Rechtsprechung.



Was gab dann den Ausschlag, sich für die Direktorenstelle am Amtsgericht zu bewerben?

Ich arbeite einfach wahnsinnig gerne mit Menschen zusammen und mag es, als Mediatorin und Supervisorin Konflikte im Gespräch zu lösen. Das ist ein Softskill, den man natürlich auch bei Führungsaufgaben gut einsetzen kann. Daneben habe ich vor zehn Jahren begonnen, auch beim Landgericht Verwaltungserfahrung zu sammeln, und zwar als Pressesprecherin, Abteilungsleiterin, Koordinatorin der Mediationsabteilung und Fortbildungsreferentin. Schließlich hat mein Mann seine Stelle am Amtsgericht aufgegeben und ist jetzt im Ministerium in Kiel im Bereich der elektronischen Akte tätig. Damit war der Weg frei für mich, ans Amtsgericht Itzehoe zurückzukehren.



Sie sind ja jetzt zwei Monate beim Amtsgericht. Gab es schon Veränderungen, die Sie angestoßen haben?

Es gibt schon Themen, die zu regeln sind und die ich auch schon angestoßen habe, wie Fragen der Erreichbarkeit. Da gibt es Gespräche, also auch vor Ort in den Abteilungen. Und wenn die Anforderungen klar definiert sind, finde ich, kommen die besten Umsetzungsideen von den Mitarbeitern selbst. Es ist für mich wichtig, dass wir Hand in Hand zusammen arbeiten.