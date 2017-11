Missstände in Glückstädter Mehrfamilienhaus : „Zustände wie im alten Rom“

vergrößern 1 von 2 Foto: Hoppe (5) 1 von 2

von Christine Reimers

erstellt am 28.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Zitternd laufen die Mieter zum Duschcontainer. Sie haben nur ihre Bademäntel an. Doch es kommt nur kaltes Wasser aus der Leitung. Ungewaschen und frierend gehen sie wieder zurück in ihre lauwarmen Wohnungen. Mieter in der Stolpmünder Straße 37 und 41 haben seit Freitag ein Problem. Wie berichtet, ist dort die Gasheizung kaputt. Mit weitreichenden Folgen für die Mieter von 24 Wohnungen.

Die gesamte Gaszufuhr musste wegen einer Leckage am frühen Donnerstagabend unterbrochen werden. Der Vermieter sorgte am Freitag dafür, dass in der Wohnung keiner frieren muss. Und er übernahm die Kosten für den bereitgestellten Duschcontainer, ließ Kochplatten sowie Heizlüfter verteilen. Er verwahrt sich über seinen Anwalt Thomas Herbst gegen Vorwürfe, er habe nicht ausreichend für das Haus getan. Am Sonnabend gegen 18 Uhr behob der Notdienst der Stadtwerke den Schaden am Duschcontainer. Warmes Wasser gab es aber nur für kurze Zeit, denn am Sonntagnachmittag war es schon wieder kalt.

„Alle beteiligte Firmen haben schnell geholfen“, sagt Lisa Demmin. Die 30-Jährige lebt mit Tochter Sophie (6) und Sohn Jonathan (3,5 Monate) seit dem 20. November in dem Mietshaus in der Stolpmünder Straße. Sie war es, die am Donnerstag den Gasgeruch als Erste wahrgenommen hatte. Umgehend wählte sie den Notruf. Schnell waren Feuerwehr, Stadtwerke, Polizei und das städtische Ordnungsamt vor Ort. Sanitäter bemühten sich um die Bewohner. „Sie kümmerten sich wirklich sehr nett um meine Tochter, die völlig verängstigt war“, erzählt Lisa Demmin dankbar. Die Nacht verbrachte sie mit ihren Kindern bei einem Freund.

Weil es zurzeit kein Gas gibt und die Stromleitungen überlastet sind, mussten am Freitag zusätzliche Leitungen gelegt werden. An die Mieter wurde je ein elektrischer Heizkörper verteilt. Manche Bewohner besorgten sich weitere Geräte, da sie ihre Wohnung mit einem allein nicht warm bekamen. Erschwerend kam hinzu: Die meisten Bewohner verwenden Gasherde zum Kochen. Aber auch diese sind jetzt von der Versorgung abgeschnitten. Um kochen zu können, bekamen sie vom Vermieter je zwei Kochplatten. Heizkörper und Herdplatten werden provisorisch durch Stromkabel über das Treppenhaus versorgt. Allerdings kann immer nur ein Gerät pro Wohnung eingeschaltet werden, da sonst die Sicherungen rausfliegen würden.

„Es graust mich, dass meine Kinder die ganze Zeit das Gas eingeatmet haben. Wenn man sich überlegt, was alles hätte passieren können. Wir können alle froh sein, das alles gut gegangen ist“, meint Lisa Demmin. Tagsüber ziehen sich die Familienmitglieder möglichst warm an, nachts schläft die Mutter mit ihren Kindern in dem 1,40 Meter breiten Bett, um sich gegenseitig zu wärmen. Demmin: „Ich wäre durchgedreht, wenn den Kindern etwas passiert wäre.“

In ihrer Not greifen die Hausbewohner zu gefährlichen Alternativen. Ein Mieter hatte in seiner Wohnung trotz des Heizlüfters einen mit Propangas betriebenen Katalytofen laufen. Weil solche Öfen aufgrund entstehender hoher Luftfeuchtigkeit sowie drohender Erstickungsgefahr durch Abgase nicht in Wohnungen benutzt werden dürfen, untersagte die Polizei eine weitere Nutzung.

Bei dem Ehepaar Thomas (52) und Veronika (57) Trappke kochen derweil die Gefühle hoch. „Es war abzusehen, dass so etwas passieren würde. Die Heizungsanlage ist ständig kaputt“, sagt Veronika Trappke. Ihr Mann fügt hinzu: „Das ganze Gebäude ist marode. Ständig fällt der Strom aus, weil das Gebäude nicht hoch genug abgesichert ist.“ Thomas Trappke ist 100 Prozent schwerbehindert und in der Nacht auf ein Sauerstoffgerät angewiesen. Ständig hat er Angst, dass nachts der Strom ausfällt und sein Beatmungsgerät nicht mehr funktioniert. Auch über die Wasserversorgung beklagt sich das Ehepaar. „Wenn wir in unserer Erdgeschosswohnung Wasser benötigen, kann unser Nachbar im zweiten Stock nicht duschen. Der Wasserdruck ist viel zu niedrig“, so Trappke. „Es sind Zustände wie im alten Rom. Der Vermieter fühlt sich hier für nichts verantwortlich. Wenn wir könnten, würden wir sofort ausziehen.“ Es beunruhigt die Mieter auch, dass die Heizthermen nicht ausgetauscht, sondern höchstens gewartet werden. Allerdings: „Die Therme, wo das Gas ausgetreten ist, wurde seit zwei Jahren nicht gewartet“, betont Veronika Trappke.

Dass die Situation dramatisch für die betroffenen Mieter sei, gesteht auch Vermieter-Anwalt Thomas Herbst ein. Er kennt das Haus und antwortet auf die Vorwürfe einiger Mieter: „Es liegen aktuell keine Beanstandungen von Mietern vor und auch keine Mietminderungen.“

Doch die Dramatik erfährt Ioana Ungureanu (30) am eigenen Leib. Sie lebt mit ihren vier Kindern in dem Haus. Ihr jüngstes Kind Angelo (fünf Monate) ist eine Frühgeburt und daher sehr empfindlich. Er erkranke leicht an Bronchitis, sagt sie. Angelo und zwei weitere Kinder sind seit dem Wochenende stark erkältet. „Ich muss meine Kinder duschen können“, fordert Ungureanu. „Ständig fällt der Strom aus und die Heizlüfter funktionieren nicht. Dadurch wird es in der Wohnung nicht richtig warm, und die Kinder werden krank.“ Sie beschwerte sich zudem, dass das Fenster in dem Zimmer eines ihrer Kinder nicht richtig schließt. „Ich habe es provisorisch mit einem Nagel zugemacht.“ Sie möchte aus ihrer jetzigen Wohnung ausziehen und versucht eine neue zu finden. „Ich bin richtig sauer, dass der Vermieter das Haus verkommen lässt.“

Bei Gunda Heisch (50) sind die Einschränkungen durch den Gasausfall nicht so problematisch. Bei ihr ist „nur“ die Heizung ausgefallen. Sie wohnt im Eingang 37, hat Warmwasser und kann in ihrem Badezimmer duschen. Sie vermutet, dass sie an einer anderen Leitung angeschlossen ist. Und auch sie ist der Meinung, dass der Vermieter mehr für das Gebäude tun müsste: „Der Keller ist inzwischen ein Feuchtbiotop. Die Kellerwände sind so nass, dass es hier bereits Frösche gibt.“

Thomas Herbst widerspricht dieser Darstellung in aller Deutlichkeit: Es gebe Wartungsverträge mit einem Gas- und Wasserinstallateur. Die Heizung sei nie kaputt gewesen, es gebe nur „ab und zu eine Störung“. Dass eine Gasleitung ein Leck hatte, sei unbestritten, aber sein Mandant habe am Freitag sofort reagiert. Dafür hätten sich die Mieter auch ausdrücklich bedankt. Dass das Haus aus den 60er Jahren marode sei, stimme nicht: „Es ist durchaus in einem guten Zustand.“ Und dass die Keller feucht sein können, läge am hohen Grundwasserspiegel.