Alte Westbank in Itzehoe : Zurück zu altem Glanz

Nach der Rettung vor dem Abriss und fast sechs Jahren Restaurierung soll wieder Leben in das Haus an der Breiten Straße 36 einkehren.

von Christopher Chirvi

09. April 2018, 05:00 Uhr

Vor Kurzem war eine ältere Dame da, erzählt Martin Dethlefsen. „Sie ging durch das Haus, guckte sich alles an und war so glücklich, dass es wieder so aussieht“, sagt er. „So viel ehrliche Dankbarkeit hat auch mir die Tränen in die Augen getrieben.“

Seit fast sechs Jahren restauriert der Kellinghusener das Gebäude an der Breiten Straße 36, das zuvor noch kurz vor dem Abriss stand. Das Haus sei eine „Bruchbude“, sagte damals der Itzehoer Anwalt Corvin Fischer, der den vorherigen Eigentümer Karstadt-Quelle-Mitarbeitertrust in einem Verfahren gegen eine geplante Eintragung als Denkmal vertrat. Die Erhaltung könne niemand bezahlen, der Vorgang sei „wirtschaftlich grober Unfug“. Und auch die lokale Politik vertrat damals zum Teil diese Meinung. Bürgermeister Andreas Koeppen sagte 2012, das Gebäude sei „vollkommen rott“ und die Stadt würde eine Abrissgenehmigung erteilen, „weil wir die Gesamtentwicklung nicht blockieren wollen“.

Doch das Haus blieb am Ende stehen und wurde vom Landesamt für Denkmalpflege aufgrund seiner „besonderen stadtbildprägenden Dominanz“ als Kulturdenkmal eingestuft, da „aus geschichtlichen, städtebaulichen und künstlerischen Gründen ein öffentliches Interesse“ bestehe.

Seitdem ist Martin Dethlefsen Eigentümer und restauriert das Haus. „Es hat etwas länger gedauert“, gibt er zu – aber so langsam wird er fertig. Die erste Mieterin will im Mai einziehen.

Vieles ist im Laufe der Jahre passiert. Terrazzo- und Pitchpine-Fußböden unter Teppichböden wurden wieder freigelegt, alte Kacheln unter Farbschichten oder neueren Kacheln wiederentdeckt – zudem eine Deckenmalerei im Eingangsbereich. „Irgendwann rief ein Mitarbeiter bei mir an, der eigentlich nur einen Riss in der Decke schließen sollte“, erzählt er. Als dieser Farbe entdeckte, machte er weiter und legte so die gesamte Malerei frei. Auch aufgrund solcher Entdeckungen habe es länger gedauert, als der Bauherr es eigentlich beabsichtigt hatte. Ursprünglich war er von zwei bis drei Jahren für die Renovierung ausgegangen. „Aber ein Jahr lang ist allein der Stuck sauber gemacht worden“, sagt Dethlefsen. „Da waren zum Teil 15 bis 17 Farbschichten drauf.“ Ein anderer Mitarbeiter habe für vier Monate nur Sand gestrahlt – die Metalltreppe sowie verzierte Holzelemente wurden von vielen Schichten Lack befreit, Türen erst mit dem Heißluft-Fön und dann mit dem Sandstrahler bearbeitet.

Aber der Aufwand habe sich gelohnt, da gibt es für Dethlefsen keinen Zweifel – auch weil er immer die bereits erwähnte Unterstützung aus der Bevölkerung erhalten habe. Als beispielsweise die neuen Fenster eingebaut wurden, seien einige Passanten spontan angehalten und hätten applaudiert. Auch wenn 2012 bei vielen noch ein anderes Bild herrschte und sogar der Makler bei einer Besichtigung mit Martin Dethlefsen nicht müde wurde, die Mängel des Hauses aufzulisten: „Die Substanz ist immer gut gewesen“, so der Kellinghusener – „trotz der fehlenden Pflege“.

Um das Jahr 1900 war das Haus an der Breiten Straße 36 errichtet worden, das der Architekt Magnus Schlichting für die Westholsteinische Bank geplant hatte. Was nun in die Räume im Erdgeschoss kommen soll, will Dethlefsen noch nicht verraten. „Aber es wird zum Haus passen“, sagt er. Und bestimmt kommt dann auch noch einmal die Dame vorbei, die sich schon die Baustelle angeguckt hat. Früher habe sie selbst einmal im Haus gearbeitet – noch bis in die 70er Jahre waren die Itzehoer Geschäftsräume der Westholsteinischen Bank dort untergebracht.