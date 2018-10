Zur „Goldenen“ kommt heute die ganze Familie

von shz.de

17. Oktober 2018, 13:38 Uhr

Hans-Hermann (80) und Heimke Wiebensohn, geb. Gloyer, (70) aus dem Landscheider Ortsteil Flethsee blicken heute auf 50 gemeinsame Ehejahre zurück. Beide freuen sich, dass zu ihrer goldenen Hochzeit die ganze Familie zusammenkommt: die beiden Töchter mit ihren Familien aus Berlin und Blomesche Wildnis, zu der auch die fünf Enkelkinder des Goldpaares gehören.

Hans-Hermann Wiebensohn ist ein Landscheider Urgewächs. Hier geboren und zur Schule gegangen, hat er in Wilster bei der damaligen Firma Nikolaus Musfeldt den Beruf des Großhandelskaufmanns erlernt. Nach 15-jähriger Betriebstreue wechselte er 1968 als Gehaltsbuchhalter zur Firma Gruner & Jahr in Itzehoe, ehe er 1998 in den Ruhestand trat. Seit vielen Jahren unternimmt er fast täglich kleine und auch größere Radtouren in die Umgebung, die ihn auch jenseits des Kanals von Brunsbüttel bis Burg führen.

Ehefrau Heimke hat sich nach dem Schulabschluss an der Realschule Wilster der Tätigkeit im Kindergarten St. Margarethen gewidmet. Sie betreute nicht nur die Drei- bis Sechsjährigen an den Vormittagen, sondern auch eine Krabbelgruppe der ganz Kleinen in den Nachmittagsstunden. 2009 wurde sie in den Ruhestand verabschiedet.

Das goldene Brautpaar lebte nach der Eheschließung anfangs in Wilster und dann in St. Margarethen und fühlt sich nach dem Kauf eines Eigenheims 1973 in Flethsee äußerst wohl. Hans-Hermann Wiebensohn war rund 30 Jahre Gemeindevertreter in Landscheide, aktives Mitglied und Schriftführer in der örtlichen Feuerwehr und Mitbegründer des FC Flethsee. Ehefrau Heimke, die aus Nordbünge stammt, nennt als erstes „meinen Garten“ als liebstes Hobby. Auch die Vorstandsarbeit im DRK St. Margarethen und die Mitarbeit bei den Blutspendeterminen sowie Basteln und Handarbeiten für den Adventsbasar in St. Margarethen gehören zu ihren Steckenpferden.