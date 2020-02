Zum Treffen zugeschaltet

Avatar_shz von shz.de

06. Februar 2020, 13:42 Uhr

Itzehoe | Vor 65 Jahren haben sie als „Klasse N“ mit dem Schwerpunkt Naturwissenschaften an der Kaiser-Karl-Schule ihr Abitur gemacht. Viele sind sie nicht mehr, aber dafür sind die Treffen um so herzlicher. Ihr Wiedersehen feierten jetzt (v. li.) Jochen Rohde (seit 2005 in Kanada), Heinrich Sötje (heute Wrist), Olaf Knudsen (Bremen), Hans Pickert (Itzehoe) und Ernst Schütt (Itzehoe). Rolf Kuhse (Dahme) stieß erst nach dem Fototermin noch zu der Gruppe dazu, und Rolf Dethlefsen war via Computer dem Treffen aus Kalifornien zugeschaltet.

Von den ehemals 17 Abiturienten leben noch 9, zwei aus Süd- und Mitteldeutschland konnten nicht teilnehmen.