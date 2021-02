Warnung von Polizei und Feuerwehr : Zum Schlittschuh-Laufen ist es noch früh: Das Eis trägt nicht

Stadt warnt eindringlich davor, Gewässer zu betreten.

Glückstadt | Spuren im Schnee sind der Beweis dafür, dass sich am frühen Dienstagabend Personen auf das dünne Eis des Burggrabens in Glückstadt gewagt und sich damit in Lebensgefahr gebracht haben. Zudem meldeten Zeugen dem Ordnungsamt am Mittwoch den beobachteten Le...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.