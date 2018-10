Hildegard Stuhlmann arbeitet als Model für das Klinikum Itzehoe. Am Freitag feiert sie einen ganz besonderen Ehrentag.

von nr

05. Oktober 2018, 14:27 Uhr

Ihr Gesicht dürfte vielen Itzehoern bekannt sein: Seit vielen Jahren ist Hildegard Stuhlmann als Model für das Klinikum Itzehoe unter anderem auf Lastwagen und in Patientenbroschüren zu sehen. Gestern feierte sie ihren 100. Geburtstag im Seniorenzentrum Itzehoe Olendeel.

Dort ist die Jubilarin durch ihre fröhliche, herzliche Art bei Mitbewohnern und Personal gleichermaßen beliebt, so dass sich die Gratulanten die Klinke in die Hand gaben. Das Team des Olendeel sang schon zum Frühstück ein Ständchen. „Wir sind alle ein Herz und eine Seele“, sagt die 100-Jährige über ihr Zuhause, in das sie 2008 eingezogen ist.

Hildegard Stuhlmann wurde 1918 in Berlin geboren. Durch ihren Ehemann kam sie nach Itzehoe: Er war Grafiker und wurde von der Druckerei Gruner & Jahr aus Berlin in den Norden abgeworben. Bis zu seinem Tod 1979 führten die Beiden eine glückliche, harmonische Ehe. Kinder hatte das Paar nicht, Hunde gehörten jedoch immer zur Familie.

Ihr Pudel Lukas war bis 2013 Hildegard Stuhlmanns Ein und Alles. Viele Fotos in ihrem Zimmer im Olendeel erinnern an die geliebten Vierbeiner. Daneben zeugen große CD-Stapel von einer weiteren Leidenschaft: Die Jubilarin liebt Musik aus den 60er Jahren.

Wie man es schafft, bei geistiger Frische 100 Jahre alt zu werden? Ein Patentrezept hat Hildegard Stuhlmann nicht, ihr Rat lautet ganz schlicht: „Man muss immer was tun.“