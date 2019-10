Itzehoer Ruderclub : Zum Abschluss nach Breitenburg gerudert

Itzehoer Ruderer steuern mit ihren Booten das Winterlager an. Aktive Sportler waren diese Saison in ganz Deutschland unterwegs.

24. Oktober 2019, 10:26 Uhr

Itzehoe | Mit 20 Ruderern in vier Booten ging es vom Vereinsheim des Itzehoer Ruderclubs (IRC) die Stör aufwärts bis zur Breitenburger Fähre und wieder zurück. „Es ist der Abschluss einer abwechslungsreichen Saison“, sagte Vorsitzender Bernd Wiggers beim anschließenden gemütlichen Frühstücksbüfett.

Der älteste Ruderer war mit 79 Jahren Friedhelm Vörste, der jüngste Mads Bosse (12), der im Jugendboot auf dem Hinweg am Steuer saß, die Richtung wies und Kommandos gab. In Breitenburg wurde gewechselt, so dass der Junge auf dem Rückweg ebenfalls ruderte. „Das machen wir oft so mit dem Wechseln der Positionen“, erklärte der Vorsitzende.

Der IRC, mit seinen rund 100 Mitgliedern beheimatet neben den Malzmüllerwiesen, hat in diesem Jahr bundesweit etliche Wanderfahrten unternommen. „Einige Mitglieder waren in Neuruppin, zur Hanse-Sail in Rostock, bei der europäischen Rheinregatta, bei der Travemünder Woche und in Magdeburg unterwegs“, so Wiggers. Ein Höhepunkt der vielen Ausfahrten auf der Stör war ein Schleswig-Holstein-weites Treffen mit einer Fahrt nach Wewelsfleth. Der IRC beteiligte sich mit einem Ruderkursus an der Projektwoche der Kaiser-Karl-Schule und übte Kentern und Wiedereinstieg auf der Stör.

Im Winterhalbjahr rudern, je nach Wetterlage, einige Mitglieder ebenfalls. Der Verein bietet aber auch Hallentraining in Sude und Boßeln an. Ziele für die nahe Zukunft sind die Erneuerung des Wegs zur Stör, die Anschaffung von Einer-Booten, für die der Itzehoer Ruderverein öffentliche Zuschüsse in Aussicht hat, und die Verpflichtung eines Trainers. „Da arbeiten wir dran“, zeigt sich Bernd Wiggers zuversichtlich.

Ein sportliches Ziel für 2020 ist die Teilnahme des IRC am 50. Weser-Marathon, für den sich einige Mitglieder die 135 Kilometer lange Strecke von Hannoversch Münden bis Hameln vorgenommen haben.