Bürgerkonferenz in Wewelsfleth : Zukunftssorgen mobilisieren die Einwohner

Anja Marschall

12.Nov.2017

Unter dem Motto „Mit anderen, für andere, für uns“ lud die Gemeindevertretung Wewelsfleth ihre Bürger zu einer Versammlung in die Mehrzweckhalle ein. Unter der Leitung des Itzehoer Büros für Regionalentwicklung „Region Nord“ wollte man Ideen für die Zukunft des Dorfes sammeln. Dem Aufruf der Parteien folgten mehr als 140 Bürger. Damit brachte man den Veranstalter in Bedrängnis, denn dieser hatte mit nur einem Drittel an Zuhörern gerechnet. Bürgermeister Delf Bolten sagte, er sei von der Bereitschaft der Leute mitzumachen überwältigt.

Anlass für diese 1. Bürgerkonferenz sind verschiedene Entwicklungen, die der Gemeinderat und auch die Bewohner im Dorf mit Sorge betrachten. Darunter die Schließung der beiden Supermärkte, Überalterung in den Vereinen und Befürchtungen, das Dorf könne in absehbarer Zeit an Attraktivität verlieren oder gar in den Strudel eines Dorfsterbens geraten, von dem Teile Deutschlands betroffen seien.

Dieser Besorgnis trat Olaf Prüß, Projektleiter von „Region Nord“, gleich am Anfang des Abends entschieden entgegen, als er die aktuellen Entwicklungsprognosen für den Kreis Steinburg vorstellte. Er wies darauf hin, dass Wewelsfleth durch seine Lage an zwei Flüssen besonders attraktiv für Touristen und Einheimische sei. Auch die noch immer funktionierende dörfliche Struktur sei ein großes Plus, auf das man stolz sein könne. Diese gewährleiste auch weiterhin die Grundversorgung der aktuell 1384 Bürger im Dorf. Die Prognose für die Bevölkerungsentwicklung in Steinburg sei bis 2030 fast überall negativ. Jedoch mache ein Bevölkerungsschwund in Wewelsfleth bis dahin nur rund 50 Einwohner insgesamt aus.

Hinsichtlich der Wohnsituation benötige das Dorf rechnerisch bis 2030 nur 30 neue Einheiten, die mit dem kürzlich ausgewiesenen Baugebiet „Marschenblick“ bereits jetzt abgedeckt wären, sofern sich alle 33 Bauplätze verkaufen lassen. Bürgermeister Delf Bolten ist hier optimistisch: „Es gibt schon jetzt eine Menge Interessenten und wir hoffen, die ersten Baugebiete noch in diesem Jahr verkaufen zu können.“

Olaf Prüß konnte auch im Bereich einer möglichen Überalterung der Bevölkerung im Kreis Steinburg die Anwesenden beruhigen. Es sei korrekt, dass auch in unserem Kreisgebiet weniger junge Menschen leben werden und zugleich weit mehr Alte zu erwarten sind. Konkret aber mache dies bis 2030 bei den unter 18-Jährigen nur 160 junge Menschen weniger in ganz Steinburg aus.

Wewelsfleth selber stünde derzeit mit allein 23 Einrichtungen im Dorfkern sehr gut da. Die kurzzeitige Versorgungslücke durch einen Dorfladen könne ab Mitte November bereits geschlossen werden, da dann die Familien Zeidler und Rathjens für vorerst zwei Jahre ihren „Wewelsflether Dörpsloden“ eröffneten. Auch der neue Breitbandanschluss für das Internet sei wegweisend, so Prüß, denn immer mehr Menschen würden damit die Möglichkeit haben, unabhängig von der schwierigen Mobilitätssituation von zuhause zu arbeiten. Dennoch sei die Zeit günstig, um heute Weichen für die Dorfzukunft zu stellen.

Unter den zumeist älteren Gästen gab es auch einige junge Mitbürger, wie Jan Lüders (17). „Ich bin hier, weil ich wissen will, wie es mit unserem Dorf weitergeht.“ Er weiß schon jetzt, dass er nach dem Abitur eine Zeit das Dorf verlassen wird. Ob er dauerhaft wiederkäme hinge auch davon ab, wie die Zukunft von Wewelsfleth aussieht.

Das Team von „Region Nord“ bat die Anwesenden, in drei getrennt tagenden Gruppen reihum Ideen für die Bereiche Wirtschaft/Ortsbild, Grundversorgung und Dorfgemeinschaft zu entwickeln. Unter Leitung der drei Regionalentwickler, Katharina Glöckner, Mathias Günther und Olaf Prüß, sammelten die Wewelsflether in den folgenden zwei Stunden weit über 30 konkrete Ideen, die dem gesamten Dorfes zugutekommen könnten. Unter den Anregungen waren u.a. der Vorschlag eines ausgebauten Störwanderwegs, ein Bouleplatz am Hafen, eine neue Altenwohnanlage im Zentrum, eine interaktive Bürger-Website und die Einführung von „Kümmerern“, welche sich um die Belange der älteren Bevölkerung bemühen. Von Freizeit am Wasser war die Rede und einer intelligenten Nachfolgenutzung alter landwirtschaftlicher Gebäude.

Projektleiter Olaf Prüß war vom großen Interesse der Wewelsflether Bevölkerung begeistert. „Eine Beteiligung von über 11 Prozent der Dorfbewohner, so etwas habe ich noch nie erlebt“, sagte er. „Es gibt ein gemeinsames Verständnis darüber, wo die Probleme liegen“, schloss er den konstruktiven Abend. Alle gesammelten Ideen wird sein Team nun aufbereiten und dem Gemeinderat am 7. Dezember in öffentlicher Sitzung präsentieren. Die Ortspolitiker entscheiden dann, welche der Ideen geldlich sowie organisatorisch umsetzbar sind. Im Januar 2018 wird man zur 2. Bürgerkonferenz laden, um allen interessierten Dorfbewohnern die Ergebnisse vorzustellen.

Heiko Wiese, Leiter des Amtes Wilstermarsch, lobte den Abend. „Es gibt hier in Wewelsfleth eine tolle Basis für eine Weiterentwicklung. Die Gemeindevertretung scheint mit ihrem Ortsentwicklungskonzept auf dem richtigen Weg zu sein.“ Dem stimmte auch Gabi Umlandt zu und ergänzte: „Wir müssen erhalten, was wir im Dorf haben. Es ist schon erstaunlich, dass so viele Leute im Dorf überhaupt nicht wissen, was es hier alles gibt.“