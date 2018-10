Autobahnauffahrt in Itzehoe : Zufahrt zur A 23: Leitplanke wird erneuert

Am Freitag kann es in der Auffahrt Itzehoe-Mitte zu Behinderungen kommen.

von Delf Gravert

10. Oktober 2018, 15:53 Uhr

Autofahrer müssen sich am Freitag auf Behinderungen an der Autobahnauffahrt Itzehoe-Mitte einstellen. Wie die Straßenmeisterei mitteilt, wird dann von zirka 8 bis 12 Uhr ein Unfallschaden (Foto) an einer Leitplanke repariert. Dafür muss die Autobahnzufahrt Mitte in Richtung Heide für diesen Zeitraum voll gesperrt werden. Autofahrern wird empfohlen die Umleitung U 137 zu nutzen.