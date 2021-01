Klinikum Itzehoe : Zu wenig Impfstoff für Krankenhaus-Personal

Die Impfbereitschaft am Klinikum ist hoch, aber nur Mitarbeiter mit höchster Priorität bekommen die schützende Dosis.

von Andreas Olbertz

05. Januar 2021, 17:45 Uhr

Itzheoe | Bei der Hotline, um einen Impftermin zu bekommen, ist kein Durchkommen, die 116117 ist hoffnungslos überlastet. Auf der entsprechen Homepage wird auf neue Termine erst im zwei Wochen verwiesen. Gleichzeitig macht aber in der Stadt das Gerücht die Runde, dass die, die geimpft werden könnten – nämlich Krankenhausmitarbeiter – sich nicht impfen lassen wollen.

Steigende Impfbereitschaft

Doch dem widerspricht Katrin Götz, Sprecherin des Klinikums Itzehoe, entschieden. Um einen Überblick über die benötigte Anzahl des Impfstoffs zu bekommen, habe es bereits im Dezember eine Umfrage unter dem Personal gegeben. Ergebnis: Rund die Hälfte der Belegschaft meldete bereits da Interesse an. Sprecherin Götz:

Seitdem beobachten wir ein erhöhtes Interesse, so dass die Zahl der Impfwilligen inzwischen sicher noch deutlich höher liegt. Katrin Götz, Sprecherin

Am 29. Dezember wurde im Krankenhaus mit dem Impfen des Personals begonnen. Bis Mitte Januar sind weitere Termine geplant. „Wie es dann weitergeht, hängt davon ab, ob und wann wir weitere Impfdosen vom Land erhalten“, so Götz.

Wie überall ist auch am Klinikum die Zahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen der limitierende Faktor, nicht das angeblich geringe Interesse. „Wenn wir mehr Impfstoff hätten“, sagt die Sprecherin, „könnten wir auch mehr impfen.“

Impfung nur nach Priorität

Aktuell gilt deshalb auch für Klinikmitarbeiter eine strikte Priorisierung. Den Schutz bekommen bislang nur die Mitarbeiter, die besonders gefährdet sind. Das heißt, Mitarbeiter im patientennahen Bereich, die potentiell Kontakt zu Patienten haben können, die (unentdeckt) mit dem Corona-Virus infiziert sind. Dazu zählen mit oberster Priorität Pflegekräfte und Ärzte der Intensivstationen und sämtlicher Aufnahmebereiche, OPs sowie der Infektionsstation. „Weiterhin aber auch Mitarbeiter des Transportdienstes und des Patientenservices sowie Reinigungskräfte, die alle ebenfalls dicht am Patienten arbeiten“, so Götz. Von den etwa 2500 Klinikmitarbeitern fallen nur rund 700 in diese Kategorie. Götz weiter:

Wir hoffen, dass das, was uns an Impfdosen zur Verfügung gestellt wird, für alle Impfwilligen aus dem Bereich ausreicht. Katrin Götz

Natürlich sei seitens des Krankenhauses vorgesehen, auch alle übrigen Mitarbeiter entsprechend der weiteren Priorisierung im Haus zu impfen. „Wie sich das genau – insbesondere auch zeitlich – gestaltet, können wir zum jetzigen Zeitpunkt allerdings selbst nicht sagen“, so die Sprecherin.