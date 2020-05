Zum Tag der FAmilie : Zu fünft durch die Krise: Wie Familie Dorloff aus Breitenburg die Corona-Zeit erlebt

Keine Auszeiten, keine Zeit für sich selbst: Ariane und Alexander Dorloff werden von ihren Kindern auf Trab gehalten.

Breitenburg/Itzehoe | „Hi!“ Ebenso cool wie gut gelaunt begrüßt Kalle den Besucher. Der Einjährige hat keine Ahnung vom Coronavirus. Für ihn soll es ohnehin erst im September im Kindergarten losgehen, doch auch die Geschwister Milene (3) und Paul (7) sind den ganzen Tag zu Hause und halten die Eltern auf Trab – Alltag in Corona-Zeiten. „Ihr leistet Großartiges!“, lobt das Evangelische Familienzentrum auf Postkarten, die zum internationalen Tag der Familie an diesem Freitag verschickt wurden. Ein Besuch bei den Dorloffs in Breitenburg.

„Ich hatte Angst“, gibt Alexander Dorloff (37) freimütig zu, wenn er an den Beginn der Einschränkungen denkt. Aber auch wenn das Leben deutlich anstrengender sei, „man wächst mit seinen Aufgaben“. Ariane Dorloff stimmt zu: „Ich habe gedacht, es wird schlimmer.“

Beide sind Atem-, Sprech- und Stimmlehrer, die 32-Jährige ist zudem sozialpädagogische Assistentin und Hochzeitssängerin, derzeit in der Babypause. Wenn der Tag beginnt bei den Dorloffs, ist nicht selten Grundschüler Paul der Erste und nimmt sich seine Aufgaben vor, obwohl er auf diese auch verzichten könnte: Zu Hause zu sein ist ihm lieber als Schule.

Nach dem Frühstück, der Vater ist zur Arbeit, sorgt Ariane Dorloff für Struktur im Tag: Basteln, Tuschen, später ein Spaziergang, damit Kalle schläft, Mittagessen, „schnelle Sachen meistens“. Die Betreuung in Kindergarten und Schule hätten sie schon immer geschätzt, jetzt aber noch mehr. Auch am Nachmittag müssen die Kinder beschäftigt werden: „Wir haben Sachen bestellt, die wir sonst nie bestellt hätten“, sagt Alexander Dorloff. Die gesparten Kita-Gebühren seien mehr oder weniger in Spielangebote gesteckt worden.

Teils kommen die Kinder bestens miteinander aus, es werde aber auch viel gestritten, sagt die Mutter. Manchmal wird es ihr zu viel: „Die Nerven liegen auch mal blank.“ Im Zweifel helfen Süßigkeiten oder der Fernseher, bevorzugt mit Biene Maja oder Astrid Lindgren. „Dafür muss man sich nicht schämen“, findet Alexander Dorloff.

Er greift abends zur Gitarre, die Kinder tanzen. „Dann verstehen sie sich plötzlich super“, sagt Ariane Dorloff. Besonders Kalle zieht den Abend gern bis 23 Uhr in die Länge – umso dankbarer sind die Eltern, wenn zur Tagesschau-Zeit schon Ruhe ist. „Du kannst nichts für dich selbst tun“, sagt der Vater.

Das alles funktioniere nur im Team. Und: Sie wüssten, was sie an ihrem Grundstück mit Garten haben, litten aber mit den Familien, die es nicht so gut hätten, oder auch isolierten Senioren in Pflegeeinrichtungen. Seit kurzem können die Kinder wieder ihren Großeltern begegnen. Treffen mit Freunden allerdings vermisst Ariane Dorloff weiterhin sehr.

Auf der anderen Seite: Weil alles ausfällt, gibt es weniger Terminstress. „Die Entschleunigung genießen wir ungemein“, sagt Alexander Dorloff. Es sei zu merken, wie viel man mit Blick auf andere mache, sagt seine Frau: Jetzt müsse nicht immer alles wie geleckt aussehen. Entspannt lachend erzählt das Ehepaar, wie Milene die Badezimmer-Wände verzierte: Die Mutter griff zum Pinsel, „jetzt ist es schöner als vorher“.

Familie sei eben anstrengend, sagt Alexander Dorloff. Doch das Positive helfe beim Durchhalten, darunter die Unterstützung durch den siebenjährigen Paul wie auch sein eigenes Verhältnis zu den Kindern: „Das hätte ich ohne Corona nicht in diesem Maße. Die Familie ist ganz klar zusammengewachsen.“