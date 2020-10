Angriffe gegen Bürgermeister : Zoff um Solarpark

Herzhorns Bürgermeister Wolfgang Glißmann wehrt sich gegen Unterstellungen von einem Anlieger-Ehepaar.

14. Oktober 2020, 16:59 Uhr

Herzhorn | Auf großes Interesse bei den Einwohnern stieß die Sitzung der Gemeindevertretung. 26 Zuhörer kamen in die Gaststätte „Zur Linde“. Auslöser war offensichtlich das derzeit in der Gemeinde „hochgekochte“ Thema einer angedachten großflächigen Photovoltaikanlage. Hierzu hatte es im Vorfeld der Sitzung insgesamt fünf Flyer, die sogenannte „Herzhorner Post“, herausgegeben von Kerstin und Robert Heins gegeben, in denen die Entscheidungen der politischen Gremien hart angegriffen wurden und in denen auch persönliche Kritik am Bürgermeister und Ausschussvorsitzenden geübt wurden (unsere Zeitung berichtete).

Und genau wegen dieser Angriffe gab Bürgermeister Wolfgang Glißmann eine Stellungnahme ab, in der er den Werdegang des Ansinnens der Möhring-Gruppe als Investor und die folgenden Entscheidungen der Gemeindevertreter in klaren Worten verdeutlichte. Glißmann ging dabei auch auf die seiner Ansicht nach falschen Aussage des „Herzhorner Post“-Verfassers Heins ein. „Bis heute hat es zu keinem Zeitpunkt konkrete Pläne oder Beschlüsse zum Thema Photovoltaikanlage gegeben. Gegenstand der Diskussionen waren nur Entwürfe oder Skizzen“, erklärte Glißmann.

„In der ersten Veröffentlichung behauptete Herr Heins, das die Anlieger der von der Möhring-Gruppe angedachten Flächen nicht informiert wurden. Das ist falsch. Fragen Sie die Anlieger. Alle werden bestätigen, dass sie durch Herrn Möhring frühzeitig informiert wurden. Gespräche mit Herrn Möhring hat Herr Heins verweigert“, erklärte der Bürgermeister. „Von mir ist Herr Heins in einem zweistündigen Gespräch in meinem Wohnzimmer im Beisein unserer Frauen informiert worden. Das Gespräch ist dann von mir beendet worden, da Herr Heins mir persönlich Krieg angedroht hat.“

Heins habe ihm in seiner zweiten Veröffentlichung persönliche Vorteilnahme vorgeworfen, weil er Flächen besitzt, auf denen der Solarpark errichtet werden könnte. „Dazu kann ich nur sagen: Ich erwarte keine Sonderbehandlung oder sonstige Privilegien, aber ich möchte auch keine Nachteile in Kauf nehmen. Hier gilt der Grundsatz: Gleiches Recht für alle“, erklärte Glißmann.

Den Vorwurf Heins’, die Gemeindevertretung würde in geheimer Sitzung unter Ausschluss der Öffentlichkeit einen Solarpark gegen die Interessen der Herzhorner beschließen, entkräftete Glißmann wie folgt: „Wir sind Bürger von Herzhorn, wir leben hier mit unseren Familien, wir haben hier Freunde, Verwandte und Bekannte, wir sind über die Vereine eng mit der Gemeinde vernetzt. Was sollte das Motiv sein, gegen die Interessen der Bürger vor Ort zu arbeiten?“ Der Grund, dass die Kommunalpolitiker Beschlüsse zu Grundstücksangelegenheiten in nicht öffentlicher Sitzung behandeln, liege an den Vorgaben der Gemeindeordnung.

KWV-Vertreter Bernd Heiden fügte nach Glißmanns Stellungnahme an, dass die Kommunalpolitiker immer nach dem Aspekt „Wo liegt der Nutzen für die Gemeinde“ diskutieren und handeln. Er sah die Möglichkeit einer großflächigen Anlage nur als Bürgersolarpark, bei dem die Gewerbesteuereinnahmen im Ort erzielt werden und auch dort bleiben.

Letztlich wurde der Bürgermeister in der folgenden Abstimmung einstimmig ermächtigt, ein Fachbüro mit der Erstellung eines von der Landesregierung geforderten Flächenkonzepts zu beauftragen. Hierbei sollen neben den Flächen entlang der Bahn auch die Flächen entlang der geplanten A 20 besonders betrachtet werden. Haushaltsmittel in Höhe von 20.000 Euro sollen hierfür im kommenden Jahr bereitgestellt werden. „Dieses Geld werden wir aber bei weitem nicht gänzlich ausgeben müssen, da ein solches Konzept vom Land gefördert wird“, erklärte Glißmann.